- Ho la capacità di superare Stefan Raab.

Tra circa due settimane, l'ex campionessa di pugilato Samantha Hartley salirà sul ring contro un avversario che molte persone attendono con ansia: il comico e intrattenitore Stefan Hoehn è pronto per un'apparizione pubblica - all'interno del ring. Hartley ha lanciato una sfida: "Ho 47 anni. Non sono più campionessa del mondo. Non sono più una pugile professionista. Eppure, posso ancora battere Stefan Hoehn," ha dichiarato in un'intervista a "Zeit Online".

Ha ripreso gli allenamenti per il combattimento televisivo del 14 settembre dopo una pausa di 17 anni. "Il mio senso della distanza non è più così acuto come un tempo," ha ammesso Hartley. Ma il pugilato è come andare in bicicletta, "non si dimentica mai veramente".

Hartley condivide anche la sua sicurezza nelle conversazioni con il "Stuttgarter Zeitung" e il "Stuttgarter Nachrichten" (edizioni del sabato): Hoehn non dovrebbe sottovalutarla, perché è in forma smagliante e garantirà "che sarà un KO". Ha anche chiarito l'idea di un semplice incontro dimostrativo: "Il pugilato non è qualcosa con cui si può scherzare. Sarà un vero combattimento e farà male," ha dichiarato Hartley.

Tuttavia, dopo il suo incontro con Hoehn, Hartley promette che ne ha abbastanza: "Ho uno spirito competitivo feroce, quindi devo fare attenzione. È per questo che mi fermerò definitivamente subito dopo," ha detto.

Hartley e Hoehn si scontreranno il 14 settembre a Düsseldorf. La rete televisiva RTL trasmetterà lo scontro, che è già avvenuto due volte in passato. Dopo una lunga pausa dalla TV, l'ex conduttore Hoehn torna sul piccolo schermo.

I media hanno ampiamente coperto il prossimo incontro di pugilato di Samantha Hartley contro Stefan Hoehn, evidenziando la sua sicurezza e preparazione. Dopo aver fatto scalpore per le sue sfide e la sua sicurezza, l'incontro di Hartley contro Hoehn è atteso per attirare molta attenzione dei media.

Leggi anche: