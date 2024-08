"Ho detto ai ragazzi sull'aereo che erano russi"

Erano spie "Illegali" per il servizio di intelligence russo in Slovenia, sono state scoperte e sono tornate lo scorso settimana come parte di uno scambio di prigionieri a Mosca: la coppia di agenti Dulzew parla per la prima volta in TV di stato.

Dopo il loro ritorno in Russia come parte di uno scambio di prigionieri su larga scala, una coppia di agenti russi ha parlato pubblicamente per la prima volta. "Quando ho visto la guardia d'onore dalla finestra dell'aereo, ho dovuto piangere", ha descritto Anna Dulzewa in un'intervista trasmessa sulla TV di stato russa lunedì sera, ricordando il momento del suo ritorno in Russia. Sua figlia Sofiya le ha detto: "È la prima volta che ti vedo piangere".

Insieme a suo marito Artiom, Dulzewa ha vissuto per cinque anni in Slovenia con nomi falsi e passaporti falsi, spacciandosi per immigrati argentini. Nel 2022, entrambi sono stati arrestati e condannati lo scorso fine settimana per "spionaggio e falsificazione di documenti". Pochi giorni dopo, la coppia è stata rilasciata in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali e ha ricevuto un'accoglienza militare in Russia lo scorso giovedì.

I figli vivevano con famiglie affidatarie

I Dulzew si sono presentati in Slovenia come immigrati argentini. Secondo i loro genitori, la loro figlia di 11 anni Sofiya e il loro figlio di 9 anni Daniil hanno scoperto solo durante il volo per la Russia che i loro genitori erano spie russe e la loro identità precedente era completamente falsificata. "Abbiamo detto ai bambini che siamo russi, che loro sono russi e che siamo i Dulzew", ha detto la madre Anna Dulzewa, che in precedenza viveva in Slovenia con il nome Maria Rosa Mayer Munos e parlava solo spagnolo con i suoi figli.

Sofiya "era emotiva, ha pianto un po'", ha detto il padre Artiom Dulzew. Daniil "ha reagito più tranquillamente, ma molto positivamente", ha riferito Dulzew, il cui nome in codice era Ludwig Gisch. Dopo l'arresto della coppia, i bambini sono stati dati in affido a famiglie slovene. "La cosa più importante per noi è la famiglia e la famiglia, cioè la nostra patria", ha detto Dulzew.

La coppia era parte dei cosiddetti "Illegali", che lavoravano per il servizio di intelligence russo. Questi agenti dormienti costruiscono un'esistenza falsa per diversi anni, sotto la cui copertura forniscono informazioni allo stato russo. Il portavoce del report sulla TV di stato russa ha descritto questi agenti come "specialisti di alto livello". Dedicano la loro vita intera a "servire la madrepatria" e fanno "sacrifici che una persona normale non può capire". La spia ora liberata Dulzewa ha detto che avrebbe "continuato a servire la Russia".

Il caso dei Dulzew ricorda una coppia di agenti condannati in Germania, che con i nomi Heidrun e Andreas Anschlag, tra le altre cose, spiavano segreti dell'UE e della NATO con l'aiuto di un funzionario olandese. Entrambi si sono presentati come austriaci di origine sudamericana e hanno vissuto indisturbati in Germania per oltre vent'anni. La coppia è stata condannata nel 2013 a Stoccarda per "spionaggio in

