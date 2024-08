- 'Ho commesso una ferita al corpo': il figlio di Mette-Marit confessa la violenza

Questo incidente ha gettato il regno nel caos: Dieci giorni fa, Marius Borg Høiby, figlio della Principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit, è stato arrestato. L'accusa: lesioni personali contro la sua ragazza. Ora, il 27enne ha parlato per la prima volta attraverso il suo avvocato, rilasciando una dichiarazione dettagliata tramite la Corporazione Radiotelevisiva Norvegese, NRK, in cui ammette le accuse.

"È successo qualcosa lo scorso weekend che non avrebbe mai dovuto", inizia la dichiarazione dell'uomo portato da Mette-Marit nel suo matrimonio con il Principe ereditario Haakon. In termini netti, continua: "Ho commesso lesioni personali e ho distrutto proprietà in un appartamento, sotto l'influenza di cocaina". Soffre di diverse problematiche di salute mentale che lo affliggono sin dalla infanzia, scrive Marius Borg Høiby. Ha lottato contro l'abuso di droga per molto tempo e ha seguito una terapia. "Riprenderò questa terapia e la prenderò molto seriamente."

Tuttavia, non vuole usare i suoi problemi con le droghe come scusa, scrive il 27enne. "Voglio essere ritenuto responsabile per ciò che ho fatto e darò una dichiarazione veritiera alla polizia."

Ha anche trovato parole per la sua ragazza, la vittima del suo scoppio di violenza: "Per me, la cosa più importante è scusarmi con la mia ragazza. Non meritava ciò che è successo quella notte, né la pressione estrema dai media norvegesi e internazionali che è seguita." Vuole anche scusarsi con la sua famiglia. "So che le mie azioni hanno anche avuto un grande impatto su di te", scrive, riferendosi a sua madre e suo marito, il futuro re di Norvegia.

In effetti, l'erede al trono, Haakon, aveva parlato poco dopo l'arresto del suo figliastro. "Questa è una questione seria", ha detto il 51enne, che lo riguarda anche.

Nel frattempo, è stata rilasciata una dichiarazione dall'avvocato della vittima. La sua cliente aveva atteso e sperato che Høiby ammettesse ciò che aveva fatto.

Fonte: La dichiarazione sulla Corporazione Radiotelevisiva Norvegese, NRK

