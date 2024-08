- Hlozek sposta il suo viaggio di calcio da Leverkusen a Hoffenheim

Il passaggio del calciatore ceco Adam Hlozek, attaccante della nazionale, da Bayer Leverkusen a TSG 1899 Hoffenheim nella Bundesliga è stato finalizzato. A 22 anni, Hlozek ora detiene il titolo di acquisto più costoso nella storia del club TSG 1899 Hoffenheim. Come riportato da "Kicker", Hoffenheim avrebbe pagato 18 milioni di euro, più bonus, ai campioni di Champions League e DFB-Pokal del Leverkusen per i suoi servizi.

Più costoso di Berisha

Questa cifra supera il prezzo di trasferimento per Mergim Berisha, che si è unito a Hoffenheim dal FC Augsburg per circa 14 milioni di euro lo scorso estate. Hlozek, che ha rappresentato Euro 2020, era anche in trattative con il club della Premier League inglese, Leicester City. A Leverkusen, non è mai andato oltre il ruolo di riserva.

Hlozek ha firmato un contratto a lungo termine con Hoffenheim, come annunciato dal club. "Adam è incredibilmente bravo a calcio", ha detto Frank Kramer, attualmente interim direttore sportivo di Hoffenheim. "È un attaccante estremamente agile, con la forza fisica necessaria, oltre alle abilità tecniche e alla comprensione tattica per contribuire alla nostra squadra immediatamente".

TSG aveva urgentemente bisogno di rinforzi offensivi dopo la partenza di Maximilian Beier, calciatore della nazionale, per il Borussia Dortmund. Il prestito di Wout Weghorst dal FC Burnley è terminato e Ihlas Bebou è probabile che sia fuori gioco per un lungo periodo a causa di un infortunio al ginocchio.

Nella Coppa DFB, il club di prima divisione ha evitato per un pelo un grosso colpo di scena venerdì, battendo il club di quarta divisione Wuerzburger Kickers 5-3 ai rigori nel secondo turno, dopo un intenso spareggio.

