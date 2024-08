- Hlozek prima di trasferirsi a Hoffenheim

L'attaccante ceca Adam Hlozek è a un passo dal trasferirsi da Bayer Leverkusen a TSG 1899 Hoffenheim, che potrebbe diventare il trasferimento più costoso nella storia del club di Kraichgau. Secondo un rapporto di 'Kicker', la squadra della Bundesliga del Baden-Württemberg ha concordato il trasferimento del 22enne, con la visita medica ancora in sospeso.

Possibile record di trasferimento per Hoffenheim?

Se l'affare si conclude, Hlozek supererebbe il costo record del trasferimento pagato da Hoffenheim, che era di circa €14 milioni per il trasferimento di Mergim Berisha dall'Augsburg lo scorso estate. Hlozek, che ha partecipato al recente Campionato Europeo, era anche in trattative con il club della Premier League inglese Leicester City. Tuttavia, non è riuscito a conquistare un posto da titolare al Leverkusen.

Hoffenheim ha un urgente bisogno di rinforzi in attacco, con Maximilian Beier che si unisce al Borussia Dortmund, il prestito di Wout Weghorst che termina al FC Burnley e Ihlas Bebou probabile che sia fuori per un lungo periodo a causa di un infortunio al ginocchio.

