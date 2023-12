Hitori: il bar di Tokyo per chi beve da solo

Ma Hitori, un bar nell'elegante quartiere di Shinjuku, si distingue dai tanti locali con solo posti in piedi del quartiere perché incoraggia una clientela leggermente diversa.

Il nome del bar è un indizio: Hitori significa "individuale". Il bar permette agli avventori di entrare solo se sono da soli.

In un recente giovedì sera nella capitale giapponese, 10 ospiti - un mix di donne e uomini - si sono avvicendati nel piccolo bar, nascosto al settimo piano di un edificio industriale.

Hitori, aperto nel giugno 2018, può ospitare circa 17 persone a pieno regime.

Normalmente, il galateo giapponese impone di non avvicinarsi e parlare con gli sconosciuti nei bar. All'Hitori, gli ospiti possono semplicemente godersi la solitudine o fare educatamente due chiacchiere con gli altri bevitori, cosa che non è sempre comune.

Anche il menu delle bevande del bar è sorprendentemente conveniente nella costosa Tokyo, e questo è uno dei motivi che molti degli avventori del bar hanno addotto per visitarlo. Tutto, birra o cocktail, costa 1.000 yen (9 dollari) e le donne non pagano il coperto. Gli uomini pagano 500-3.000 yen a seconda dell'ora.

Anche se non ci sono regole su chi siede dove, gli ospiti tendono a separarsi automaticamente, con gli uomini da un lato del bar e le donne dall'altro.

Un bar accogliente

Detto questo, non sono solo i prezzi ragionevoli ad aver spinto molte donne ad entrare. Hitori ha un'atmosfera spensierata e conviviale.

"Tutti quelli che vengono qui sono molto positivi", ha detto Rei, una barista che ha chiesto di usare solo il suo nome di battesimo. Dato che molti bar giapponesi servono cibo e l'Hitori non ha una cucina, Rei ama rimediare portando sacchetti di caramelle e dolciumi per i clienti.

Quella sera ha distribuito biscotti speculoos, cioccolatini in miniatura e piccole ciotole di popcorn zuccherati e colorati.

Gli avventori chiacchieravano allegramente tra loro, in alcuni casi tramite Google Translate.

Se lo status di solista può essere una regola ferrea per l'ingresso, non lo è l'età. L'avventore più giovane, un diciannovenne, si è limitato a bere bibite - l'età per bere in Giappone è 20 anni - e a guardare video sul suo telefono.

Qualunque cosa significhi "hitori" per voi, Hitori è un luogo di benvenuto.

Hitori, 46-7 Third Hirasawa Building, 7° piano, Shinjuku City, Tokyo, Giappone +81 50-5216-6514

Fonte: edition.cnn.com