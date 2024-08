- Hinze in finale Keirin - Friedrich fuori

Ex campionessa del mondo Emma Hinze si è qualificata per la finale dell'evento di Keirin di ciclismo su pista alle Olimpiadi. La 26enne ha ottenuto il terzo posto nella sua semifinale, decisa da una foto finish al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Nel frattempo, la due volte campionessa del mondo Lea Sophie Friedrich non è riuscita a qualificarsi per la finale. Le prime sei cicliste si sfideranno nella finale a partire dalle 19:11.

Hinze ha vinto l'oro nel Keirin ai Campionati del Mondo del 2020 a Berlino. Insieme a Friedrich e Pauline Grabosch, ha aperto i Giochi di Parigi vincendo il bronzo nella gara a squadre.

Nel Omnium maschile, Tim Torn Teutenberg si è migliorato al quinto posto dopo una forte prestazione nella gara a tempo. Mancano ancora la gara ad eliminazione e la gara a punti.

