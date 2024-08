- Himar Ojeda, un dipendente di Alba, ha dichiarato che l'estate è stata una sfida per lui.

Alba Berlin's sports director Himar Ojeda ha trascorso un'estate difficile, nonostante non ci siano state grandi battute d'arresto come l'anno precedente. "È stato comunque difficile a causa dei nostri esperimenti e di alcune situazioni deludenti in cui le cose non sono andate come previsto", ha confessato Ojeda a rbb. "Abbiamo perso giocatori che volevamo trattenere e non abbiamo acquisito quelli che desideravamo. Ma è stato comunque meglio dell'estate scorsa."

Il capitano e punto di riferimento della squadra, Johannes Thiemann, insieme al giocatore chiave Sterling Brown, hanno lasciato la squadra. "Non è facile sostituirli, ma stiamo facendo del nostro meglio", ha dichiarato il 51enne, che gestisce anche la rosa della squadra femminile di Alba. "Spero che molti giocatori e la squadra, dopo la grande trasformazione dell'estate scorsa, siano ora al loro secondo anno."

Una situazione distinta all'estero

La lotta per il secondo posto nella BBL con il potente Bayern e la competizione internazionale nella Euroleague sono intense. "Ci sono numerosi club con grandi strutture e finanziamenti pressoché illimitati. Per loro non conta vincere o perdere, hanno sempre fondi", ha osservato Ojeda. "Ma noi stiamo ancora cercando di tenere il passo."

