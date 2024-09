- "Hiltrop, il tiratore, si aggiudica un'altra medaglia d'oro paralimpica con il soprannome di 'Hammerly'"

OPPORTUNITÀ UNICA: Terzo Oro per la Germania

Natascha Hiltrop ha lasciato il segno alle Paralimpiadi in Francia, aggiudicandosi il primo posto nella gara di tiro con la sua carabina ad aria compressa. Questo è il terzo oro per la squadra tedesca alle gare. A 32 anni, Hiltrop di Bonn ha battuto per un soffio Veronica Vadovicova della Slovacchia. "Sono esausta, ma incredibilmente felice e sollevata", ha detto Hiltrop.

Hiltrop aveva già vinto l'oro tre anni fa a Tokyo, ma questa volta con la carabina ad aria compressa. Partita sesta dopo le qualificazioni a Châteauroux, ha mantenuto il comando per tutta la finale fino a quando non è stata superata da Vadovicova. Tuttavia, la slovacca ha fallito e Hiltrop ha colto l'occasione per superarla con l'ultimo colpo. L'allenatore nazionale Rudi Krenn era entusiasta, esclamando: "Quello che è successo oggi è niente meno che miracoloso".

L'Atleta Para Tedesco Veterano Fallisce il Podio

L'atleta para tedesco più anziano, Heidemarie Dresing, è arrivata a un passo dalla medaglia nella gara di dressage. A 69 anni, Dresing ha ottenuto il quarto posto nella categoria II, mancando il bronzo per soli 0,311%.

"Sono un po' delusa, ma sono anche orgogliosa di ciò che ho realizzato alla mia età", ha dichiarato Dresing. "La folla era incredibilmente rumorosa e Dooloop non si è adattato molto bene all'arena di pratica, sempre distratto e agitato".

La Squadra Tedesca di Pallacanestro in Carrozzina Vola alle Semifinali

La squadra tedesca di pallacanestro in carrozzina punta al suo primo medaglia dal 1992. La squadra di Coach Michael Engel ha battuto la Spagna 57:49 (26:19) e si scontrerà nelle semifinali giovedì. Thomas Boehme ha brillato con 26 punti e 15 rimbalzi. "Assolutamente eccezionale. Difensivamente, abbiamo giocato alla grande contro una delle migliori squadre offensive del mondo", ha elogiato Engel.

Il giocatore di tennis da tavolo Thomas Schmidberger ha già conquistato la prossima medaglia. Con una vittoria per 3:0 contro il francese Florian Merrien, Schmidberger di Borussia Düsseldorf non solo è avanzato alle semifinali, ma è garantito almeno un bronzo. "Sono pronto per giovedì. Penso di essere imbattibile", ha detto Schmidberger con orgoglio. Schmidberger aveva già vinto l'argento nel doppio con Valentin Baus.

La Squadra Tedesca di Pallavolo Seduta Affronta la Bosnia nelle Semifinali

La squadra tedesca di pallavolo seduta ha subito un passo falso nella sua ultima partita di gruppo contro il favorito per l'oro, l'Iran, perdendo 0:3 in tre set. "L'Iran è in una categoria a parte. Morteza è solo un tassello del puzzle", ha osservato l'allenatore nazionale Christoph Herzog.

L'avversario tedesco alle semifinali di giovedì sarà la Bosnia ed Erzegovina. "Questa è la partita più importante degli ultimi anni. Sappiamo di poterli battere", ha dichiarato Herzog con

Leggi anche: