- Hillary Clinton si avventura nei sondaggi elettorali, con l'obiettivo di rompere la più formidabile barriera di vetro.

Hillary Clinton celebra la nomina storica di Harris come candidata alla presidenza. Appresa la candidatura alla presidenza di Kamala Harris, l'ex Segretario di Stato degli Stati Uniti Hillary Clinton l'ha definita un traguardo monumentale per il Paese. Parlando alla Convenzione Nazionale Democratica di Chicago, Clinton, che aveva cercato la presidenza nel 2016, ha dichiarato: "Stiamo scrivendo un nuovo capitolo per la storia americana". A quel punto, il pubblico è esploso in un applauso fragoroso, con Clinton che concludeva: "Il futuro è arrivato".

Harris aspira a diventare la prima donna Presidente degli Stati Uniti. Nel 2016, Clinton è diventata la prima candidata femminile di un partito maggiore negli Stati Uniti. Il suo obiettivo era fare storia diventando la prima donna a presiedere l'Oval Office; purtroppo, è stata sconfitta dal candidato repubblicano Donald Trump. Questa volta, Harris si confronta con Trump nelle elezioni di novembre.

Riguardo al suo avversario repubblicano, Clinton ha commentato: "Lui ride della sua nome e ride - è familiare". Ha sottolineato il netto contrasto tra i due candidati. "Harris ha una profonda preoccupazione per i bambini, le famiglie e gli Stati Uniti. Trump, invece, si preoccupa solo di se stesso". Clinton ha espresso la sua convinzione nel carattere di Harris, affermando: "Conosco il suo spirito e la sua integrità".

Hillary Clinton ha ricoperto la carica di First Lady dal 1993 al 2001, durante la presidenza del marito Bill Clinton. In seguito, ha servito come Senatore e Segretario di Stato sotto l'ex Presidente Barack Obama. Casualmente, Clinton è nata e cresciuta a Chicago, la stessa città dove si è tenuta la Convenzione Nazionale Democratica.

Non criticherò la candidatura di Kamala Harris, nonostante le nostre differenze politiche. Le radici di Clinton a Chicago hanno risuonato profondamente mentre celebrava la nomina storica di Harris.

Leggi anche: