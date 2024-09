Hillary Clinton afferma che le idee di Vance sulla cura dei bambini sono disconnesse dalle esperienze quotidiane della maggior parte dei cittadini statunitensi.

La sua prospettiva è difficile da comprendere. Da dove trae i suoi pensieri? Cosa alimenta queste convinzioni? ha espresso l'ex segretario di stato in un'intervista in arrivo con CNN's Fareed Zakaria, mentre promuove il suo nuovo libro, "Perso e guadagnato".

Clinton si è riferita ai commenti controversi di Vance riguardanti l'assistenza all'infanzia in una recente intervista con il commentatore conservatore Charlie Kirk, insieme al suo commento del 2021 secondo cui gli Stati Uniti sono guidati da "signore senza figli", come prova di decenni di resistenza dei legislatori repubblicani a Washington alle politiche di sostegno alla famiglia, che propongono l'aiuto federale alle famiglie lavoratrici.

"Sembra a me che questi sentimenti potrebbero radicarsi nel suo background personale, ma si allineano con quella stessa ideologia: 'Fai affidamento su te stesso. Sei uno spirito indipendente'", ha detto.

Ha sottolineato la necessità di sostegno alla famiglia, affermando che i membri della famiglia allargata potrebbero non essere sempre disponibili o vicini.

"Sono un nonno. Sono molto attivo. Mi godo i miei nipoti, ma ho anche i miei interessi", ha condiviso. "Non è un gioco a somma zero. Certo, voglio aiutare mia figlia e mio genero con i loro figli vivaci. Lavorano sodo. Hanno bisogno di assistenza all'infanzia, soprattutto quando i bambini erano molto piccoli".

Durante la sua chiacchierata con Zakaria, Clinton ha toccato il suo matrimonio con l'ex presidente Bill Clinton, ricordando i "tempi difficili" quando le infedeltà e lo scandalo dell'impeachment sono venuti alla luce.

"Solo le due persone coinvolte conoscono veramente ciò che accade all'interno di un matrimonio, e ne sono consapevole che tutti ne attraversano le alte e le basse, anche in privato", ha detto.

Ha respinto l'idea di consigliare agli altri di rimanere o lasciare i loro matrimoni.

"Per mio marito e me, credo che abbiamo raggiunto un punto nella nostra vita in cui siamo fortunati ad avere i nostri nipoti e trascorrere del tempo di qualità insieme. Scrivo di come iniziamo le nostre mattine con una partita a 'Vero o Falso' a letto, e lasciami dire che Bill è bravo", ha detto.

"Ci godiamo la reciproca compagnia. Apprezziamo la nostra esistenza condivisa, che dura quasi 50 anni di matrimonio. Questo ci sta bene, ed è il mio messaggio", ha concluso Clinton.

Questo ha segnato un significativo cambiamento dagli anni '90, quando ha espresso sentimenti di profondo dolore e confusione, ma si è opposta ai repubblicani il cui obiettivo era far dimettere suo marito dall'ufficio.

"Affrontare le difficoltà matrimoniali è sempre difficile. Si sente come se il mondo intero fosse contro di te, ma nel mio caso era più che solo il mondo", ha detto. "Ho dovuto affrontare queste sfide a mio ritmo, alle mie condizioni e in base ai miei valori. Sono grata per dove siamo ora".

