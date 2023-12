Hideki Matsuyama riceve la prima squalifica del PGA Tour per marcatura illegale del bastone

Il golfista giapponese, vincitore del Masters nel 2021, è stato escluso dall'evento del PGA Tour al Muirfield Village Golf in Ohio al 10° tee dopo che una sostanza bianca simile a vernice applicata alla faccia del suo legno 3 è stata trovata in violazione delle regole sull'attrezzatura.

È la prima volta che Matsuyama, 12° classificato al mondo, viene squalificato da un evento del PGA Tour, proprio nel torneo in cui ha ottenuto la prima delle sue otto vittorie nel PGA Tour nel 2014.

L'arbitro capo e direttore del torneo PGA Tour Senior Steve Rintoul ha dichiarato che i funzionari erano stati messi al corrente di un potenziale bastone "non conforme" dopo il tee-off iniziale di Matsuyama e avevano parlato con il 30enne per confermare che lo aveva usato.

"Secondo il sito web del PGA Tour, Rintoul, che ha parlato personalmente con Matsuyama sul quinto fairway, è stato molto onesto e schietto al riguardo.

I segni sono stati applicati da una squadra di golfisti giapponesi per facilitare l'allineamento, ha detto Rintoul. Sebbene non sia una violazione delle regole aggiungere piccoli segni di sharpie per aiutare l'allineamento, lo è quando si ritiene che "influisca indebitamente sulle prestazioni di una palla", ha spiegato l'arbitro.

"Quello che è stato fatto con quella sostanza, che è molto simile a una sostanza per imbiancare che useremmo a casa, era una codifica non solo nei solchi, ma era molto spessa lungo la faccia", ha detto Rintoul a NBC Sports.

"Ora ha applicato una sostanza sulla faccia, che rende la mazza non conforme... un giocatore viene squalificato se usa una mazza non conforme".

Dopo aver girato un 3-over 39 sulle prime nove buche, Matsuyama è stato informato della sua squalifica al decimo tee.

"Non dirò che se l'aspettava, ma non è stata una sorpresa come lo sarebbe stata se fosse stata sconosciuta", ha detto Rintoul.

Matsuyama era alla ricerca della sua seconda vittoria nel PGA Tour del 2022 dopo il trionfo al Sony Open alle Hawaii in gennaio.

DeChambeau di nuovo in azione

Dopo la giornata di giovedì, sei golfisti sono a pari merito con 5-under 67, il numero più alto di sempre dopo un giro di apertura al Memorial Tournament.

Il trio americano Luke List, Davis Riley e Cameron Young è a pari merito con il canadese Mackenzie Hughes, l'australiano Cameron Smith, numero 3 mondiale, e il sudcoreano Lee Kyoung-Hoon.

Bryson DeChambeau ha realizzato un 4-over 76 nel suo primo giro di golf dopo il Masters di aprile, dopo aver dovuto subire un intervento chirurgico al polso dopo il major.

Il 28enne si è infortunato alla mano scivolando su un pavimento di marmo mentre giocava a ping pong al Saudi International di febbraio, e l'intervento chirurgico gli ha fatto saltare il PGA Championship di maggio.

Campione degli US Open nel 2020 e otto volte vincitore del PGA Tour, DeChambeau si è detto felice di essere tornato in campo nonostante la dura autocritica.

"Sono riuscito a godermi di nuovo il golf anche se ho giocato malissimo", ha detto ai giornalisti. "So di avere molte cose su cui lavorare. Sono solo riuscito ad andare in campo e a godermi ciò che questo gioco mi ha dato".

"Dal punto di vista del golf, ho odiato ogni minuto. Ma dal punto di vista emotivo, è stato bello tornare finalmente in un ambiente competitivo".

Fonte: edition.cnn.com