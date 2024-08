- Hezbollah si prepara per un'offensiva contro Israele.

Le forze militari israeliane, come da loro stesso dichiarato, stanno prendendo di mira i punti di forza di Hezbollah nel vicino Libano, citando una minaccia incombente. Recenti informazioni ottenute dalle forze israeliane indicano che Hezbollah sta pianificando il lancio di razzi sul suolo israeliano. Questa rivelazione è stata condivisa dallo spokesperson dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, nelle prime ore del mattino. Attualmente, gli aerei dell'Aeronautica israeliana stanno bombardando i siti di Hezbollah che rappresentano un rischio immediato per i cittadini israeliani. Questa azione viene difesa come una risposta necessaria.

L'esercito israeliano ha espresso le sue preoccupazioni, affermando: "Al centro delle case dei civili libanesi nel sud del Libano, Hezbollah sembra prepararsi per un attacco su larga scala contro Israele, mettendo così in pericolo i civili libanesi stessi". Le forze israeliane invitano i civili nelle zone operative di Hezbollah a lasciare urgentemente la regione pericolosa per il loro bene.

L'Aeronautica israeliana sta attivamente partecipando al bombardamento dei siti di Hezbollah per scoraggiare eventuali attacchi, come argomentato dalle forze militari israeliane. La partecipazione dell'aeronautica sottolinea la gravità della situazione e la minaccia rappresentata dalle attività di Hezbollah.

