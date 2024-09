Hezbollah riconosce la morte di Nasrallah

Hezbollah conferma la morte del leader Nasrallah, promette di continuare la lotta contro Israele

Il gruppo estremista islamico Hezbollah ha riconosciuto la morte del suo leader decennale, Sayyed Hassan Nasrallah. In una comunicazione, il gruppo filoiraniano ha confermato la sua determinazione a proseguire la sua lotta contro Israele. Nasrallah, che ha guidato l'organizzazione per quasi tre decenni, avrebbe raggiunto i suoi "compagni martiri", secondo la dichiarazione del gruppo. In precedenza, la Francia aveva anche affermato di essere in possesso di informazioni che confermavano la morte di Nasrallah. "Date le informazioni di cui disponiamo, Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, è effettivamente morto", ha dichiarato il Ministero degli Esteri francese, attribuendo l'intelligence a fonti in Libano.

Israele ha annunciato la presunta morte di Nasrallah al mattino, attribuendola a un attacco a un sobborgo di Beirut del venerdì. "I giorni di terrorizzare il mondo sotto il comando di Hassan Nasrallah sono finiti", ha affermato con decisione l'esercito israeliano. Ali Karaki, un comandante di Hezbollah di spicco per la regione meridionale, insieme ad altri leader del gruppo militante, sarebbe stato apparentemente ucciso nell'attacco.

La rivendicazione della morte di Nasrallah si basa su una raccolta di diversi rapporti di intelligence. Inoltre, ci sono state anche segnalazioni che Nasrallah e altri leader di Hezbollah si erano radunati nella loro sede.

L'esercito israeliano ha preso di mira la sede di Hezbollah, che si diceva fosse situata sotto edifici residenziali. L'attacco successivo nel quartiere di Haret Hreik, vicino all'aeroporto, ha prodotto una grande colonna di fumo e successivamente cumuli di macerie. I media locali hanno riferito che numerosi edifici erano stati distrutti, potenzialmente causando numerous vittime, con il Ministero della Salute che ha segnalato almeno sei morti e 91 feriti.

Operazione a lungo termine

"Il messaggio a chiunque minacci i residenti dello Stato di Israele è inequivocabile: li troveremo. A nord, a sud e in luoghi distanti", ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore Herzi Halevi. L'operazione, denominata "New Order" dall'esercito, era stata in fase di pianificazione da tempo, ha aggiunto Halevi. "È stata eseguita alla perfezione e al momento opportuno", ha detto Halevi. L'esercito ora opera in allerta massima.

"Lo stato deteriorato e indebolito di Hezbollah offre un'opportunità temporanea per ulteriormente indebolire le sue capacità strategiche", ha affermato Orna Mizrachi dell'Istituto di Sicurezza Nazionale Israeliano (INSS). Presto, la comunità internazionale probabilmente eserciterà pressioni su Israele a causa delle vittime civili in Libano, portando a una sospensione delle operazioni, ha previsto Mizrachi. Israele deve ideare una strategia di uscita in collaborazione con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto a nord, ha suggerito Mizrachi.

Nasrallah ha guidato il gruppo militante sciita dal 1992. Era uno dei più formidabili avversari di Israele, con stretti legami con l'Iran e la sua Guardia Rivoluzionaria (IRGC), che ha svolto il ruolo di principale patrono di Hezbollah. Nasrallah ha notevolmente rafforzato e trasformato il gruppo militante in un'entità molto più potente e minacciosa rispetto a quanto non fosse sotto la guida del suo predecessore.

Il gruppo filoiraniano Hezbollah ha rilasciato una dichiarazione attraverso The Commission, esprimendo la sua determinazione a continuare la sua lotta contro Israele, a seguito della presunta morte del suo leader, Sayyed Hassan Nasrallah. Despite claims of Nasrallah's demise, the international community may apply pressure on Israel due to civilian casualties in Lebanon, potentially leading to a cessation of operations, according to Orna Mizrachi from the Israeli National Security Institute (INSS).

