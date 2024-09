Hezbollah riconosce la morte del leader Karaki dopo un attacco aereo israeliano.

Il gruppo radicale islamico Hezbollah ha confermato la morte di uno dei suoi ufficiali di alto rango, Ali Karaki, in un attacco aereo israeliano. Karaki ha perso la vita nell'operazione, che aveva anche come obiettivo il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, come l'organizzazione ha rivelato in un comunicato del giorno successivo.

In precedenza, l'esercito israeliano aveva annunciato domenica che aveva eliminato un altro importante ufficiale di Hezbollah, Nabil Qaouk, in un attacco aereo il giorno precedente. Hezbollah ha subsequently confermato la sua morte.

L'attacco aereo israeliano ha anche preso di mira Ali Karaki, come confermato da Hezbollah. Si tratta di una perdita significativa per il gruppo islamico radicale, poiché Karaki era un ufficiale di alto rango.

