Hezbollah pubblica un video di un presunto sistema di tunnel e di un arsenale di missili

Si segnala che la milizia alleata con l'Iran è in possesso di "razzi a guida e non a guida e capacità belliche" che porrebbero Israele di fronte a un destino e a una realtà che non può immaginare, qualora Israele imponesse una guerra al Libano.

Secondo il commento audio di Nasrallah, sottotitolato in inglese e ebraico, Hezbollah ha le coordinate per i bersagli. "Questi razzi saranno posizionati, dispiegati e mirati agli obiettivi in perfetto segreto", aggiunge Nasrallah. La milizia possiede più armi, personale, esperienza e volontà di quanto mai prima, afferma inoltre.

Un video intitolato "Le nostre montagne sono i nostri magazzini" mostra una porta che si apre per rivelare un lanciarazzi puntato verso il cielo. Alcuni dei razzi sospettati di essere mostrati nel video recano l'iscrizione "Imad 4" - apparentemente un riferimento al capo militare di Hezbollah, Imad Mughniyeh, ucciso in un attentato dinamitardo a Damasco nel 2008.

Secondo gli esperti, dal 2006 Hezbollah ha notevolmente ampliato e migliorato il suo arsenale. Si ritiene che la milizia sia in possesso di un vasto arsenale di artiglieria pesante, missili balistici e missili contraerei, anticarro e antinave. Gli esperti ritengono inoltre che la milizia abbia una vasta rete di tunnel nel sud del Libano e nella valle della Bekaa al confine con la Siria.

Hezbollah e l'Iran hanno minacciato Israele di rappresaglie severe per gli omicidi del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut e del capo di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran, avvenuti a fine luglio nel contesto della guerra della Striscia di Gaza. Hamas e l'Iran attribuiscono a Israele entrambi gli attacchi.

Con le trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza che riprendono a Doha il giovedì, i mediatori sperano di prevenire ulteriori escalation del conflitto tra Israele e Hezbollah. Hezbollah ha bombardato quasi quotidianamente il nord di Israele dal Libano dall'inizio della guerra della Striscia di Gaza seguita all'attacco su larga scala di Hamas dell'7 ottobre. Israele risponde con attacchi in Libano.

