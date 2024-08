Hezbollah pronto a colpire Israele indipendente dall'Iran, dicono fonti.

Il gruppo militante con base in Libano si sta muovendo più velocemente dell'Iran nella pianificazione e sta cercando di colpire Israele nei prossimi giorni, secondo una delle fonti. Nel frattempo, l'Iran sembra ancora lavorare su come rispondere, secondo diversi funzionari che hanno parlato con CNN. Un funzionario militare statunitense ha detto a CNN che l'Iran ha fatto alcuni, ma non tutti, i preparativi che gli Stati Uniti si aspettano prima di un attacco importante contro Israele.

Ma data la vicinanza del Libano a Israele come suo diretto vicino a nord, Hezbollah potrebbe agire con pochissimo o nessun preavviso, secondo la seconda fonte vicina all'intelligence - il che non è vero per l'Iran.

Non è chiaro come o se l'Iran e Hezbollah, la più potente proxy del paese, si stanno coordinando per un possibile attacco in questo momento, ha aggiunto la persona, e c'è la sensazione tra alcuni funzionari che i due potrebbero non essere completamente allineati su come procedere.

Attacchi imminenti sarebbero una risposta all'eliminazione da parte di Israele la scorsa settimana del comandante militare di alto livello di Hezbollah, Fu'ad Shukr, in Libano. Il giorno successivo, Israele è ampiamente convinto di aver ucciso il leader politico di Hamas a Tehran. Israele non ha confermato né negato il suo coinvolgimento in quell'incidente.

Nei giorni successivi, i paesi di tutto il mondo stanno seguendo da vicino la regione. L'Organizzazione della Cooperazione Islamica ha tenuto una riunione straordinaria al livello di ministri degli esteri mercoledì per affrontare il conflitto israelo-palestinese in corso. La riunione, tenutasi a Jeddah, in Arabia Saudita, ha portato a un progetto di comunicato finale "condannando le azioni di Israele" e ribadendo la solidarietà con la causa palestinese.

Un punto saliente del comunicato è stata la condanna dell'assassinio di Ismail Haniyeh, leader di Hamas e ex primo ministro palestinese, a Tehran. L'OIC ha attribuito a Israele questa azione, definendola "crimine odioso e violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite". L'organizzazione ha avvertito che simili azioni da parte di Israele "minacciano" la sicurezza e la stabilità della regione.

Questa settimana, il presidente Joe Biden e il suo capo della diplomazia, il segretario di Stato Antony Blinken, hanno avuto una serie di chiamate con i loro omologhi in tutto il Medio Oriente. Hanno avuto numerosi scambi con i leader e i ministri degli esteri della Giordania, del Qatar e dell'Egitto con un messaggio di de-escalation.

Le tensioni in aumento nella regione hanno portato a intense discussioni nel campo della politica, con i leader mondiali che cercano di prevenire un possibile conflitto. L'assassinio del leader politico di Hamas a Tehran è diventato un importante problema politico, con l'Organizzazione della Cooperazione Islamica che condanna Israele per l'atto.

