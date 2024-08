Hezbollah mostra i tunnel per razzi in video

Mentre Israele si attende un attacco da Iran e Hezbollah, la milizia sciita pubblica un video che mostra il suo sistema di tunnel e arsenale. La voce nel video avverte Israele di una realtà che non può immaginare.

La milizia Hezbollah, sostenuta dall'Iran, ha pubblicato un video che mostra il suo sistema di tunnel e l'arsenale di razzi. Il filmato di quattro minuti e mezzo mostra sospetti combattenti di Hezbollah che guidano motociclette e camion attraverso un esteso, illuminato e scavato nella roccia sistema di tunnel, trasportando razzi e altro. La voce del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, con estratti da un discorso del 2018, si sente nel video.

Nasrallah afferma che la milizia, alleata con l'Iran, possiede "razzi precisi e non precisi e capacità belliche" che affronteranno Israele con un destino e una realtà che non può immaginare se Israele impone la guerra al Libano. La milizia ha le coordinate per i bersagli, aggiunge il commento audio di Nasrallah, con sottotitoli in inglese e ebraico. " Questi razzi saranno posizionati, dispiegati e mirati agli obiettivi in perfetto segreto". Nasrallah nota anche che la milizia ha più armi, personale, esperienza e volontà di prima.

Il video, intitolato "Le nostre montagne sono i nostri magazzini", mostra anche una botola che si apre per rivelare un lanciarazzi puntato verso il cielo. Alcuni dei sospetti razzi visti nel video recano l'iscrizione "Imad 4" - apparentemente un riferimento al capo militare di Hezbollah, Imad Mughniyeh, ucciso in un'esplosione di un'autobomba a Damasco nel 2008.

Gli esperti sospettano un esteso sistema di tunnel in Libano

Since the 2006 war, experts say, Hezbollah has significantly enlarged and improved its arsenal. The militia is believed to possess a large arsenal of heavy artillery rockets, ballistic missiles, and anti-aircraft, anti-tank, and anti-ship missiles. Experts also suspect that the militia has an extensive tunnel system in southern Lebanon and in the Bekaa Valley on the border with Syria.

Hezbollah and Iran had threatened Israel with harsh retaliation for the killings of Hezbollah military chief Fuad Shukr in Beirut and Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran, both of which occurred in late July in the context of the Gaza war. Hamas and Iran blame Israel for both attacks.

With negotiations for a ceasefire in the Gaza Strip resuming in Doha on Thursday, mediators hope to prevent further escalation of the conflict between Israel and Hezbollah. Since the beginning of the war in the Gaza Strip following the Hamas large-scale attack on October 7, Hezbollah has been nearly daily shelling Israel's north from Lebanon. Israel responds with attacks in Lebanon.

Il video pubblicato da Hezbollah serve come un ammonimento chiaro della minaccia terroristica continua della milizia sostenuta dall'Iran verso Israele. La presenza di un esteso sistema di tunnel e arsenale di razzi in Libano, come suggerito dagli esperti, sottolinea ulteriormente questa minaccia.

