Hezbollah mirava esclusivamente a colpire le installazioni militari all'interno di Israele.

Nella loro offensiva all'alba di domenica contro Israele, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha affermato di aver evitato intenzionalmente di colpire aree civili. La sua motivazione era chiara: "Il nostro obiettivo sin dall'inizio non era quello di colpire i civili, ma piuttosto i siti militari", ha dichiarato durante un discorso televisivo. Il loro obiettivo principale era la base militare di Glilot situata vicino a Tel Aviv.

Hezbollah ha ritardato deliberatamente l'attacco, dando una possibilità ai negoziati di pace per porre fine al conflitto di Gaza e per vendicarsi delle forze israeliane. Gli attacchi futuri da parte dell'Iran e dei ribelli Houthis in Yemen sono ancora attesi mentre la prima fase si conclude.

Nasrallah ha rivelato che Hezbollah aveva lanciato 340 razzi verso Israele. Israele ha risposto con contrattacchi contro i bersagli nel sud del Libano, giustificando le sue azioni come una misura difensiva. Purtroppo, tre persone sono morte in Libano. Nel frattempo, in Israele, un soldato è stato apparentemente ucciso da detriti di un missile israeliano intercettato, mentre prestava servizio su una nave da guerra.

Hezbollah è ampiamente riconosciuto come l'alleato più significativo di Iran non statale nel Medio Oriente e si vanta del titolo di gruppo non statale meglio armato della regione. Dal'inizio della guerra di Gaza dieci mesi fa, la milizia è stata coinvolta quasi quotidianamente in scontri con Israele, con la perdita di numerose vite da entrambe le parti del confine.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le tensioni in aumento tra Israele e Hezbollah, chiedendo una riduzione della tensione e l'adesione al diritto internazionale. L'Unione Europea ha anche fornito aiuti umanitari al Libano, colpito dal conflitto.

Leggi anche: