Hezbollah minaccia rappresaglie contro Israele

Stanno emergendo crescenti apprensioni per un altro conflitto. Recenti esplosioni in Libano hanno lasciato migliaia di feriti e apparentemente hanno danneggiato parti della struttura di comando militare di Hezbollah. Hezbollah punta il dito contro Israele e minaccia rappresaglie. L'esercito israeliano è pronto all'azione.

Migliaia sono rimaste ferite e diverse hanno perso la vita a causa della presunta detonazione coordinata di dispositivi di comunicazione portatili in Libano. L'esercito e i servizi di intelligence di Israele hanno rifiutato di riconoscere la responsabilità, ma Hezbollah e l'Iran hanno rapidamente incolpato. Gli ufficiali militari israeliani hanno fatto cenno a una possibile rappresaglia. Si dice che il generale Herzi Halevi abbia convocato una riunione serale incentrata sulla "pronta disponibilità in tutti i campi, sia offensivi che difensivi".

Il martedì, circa 2750 persone hanno subito ferite e 9 hanno perso la vita in Libano a causa delle esplosioni sincronizzate di ciò che è stato riferito come "pager". I resoconti suggeriscono che i dispositivi esplosivi erano probabilmente manomessi da operativi israeliani.

Hezbollah, una milizia sciita sostenuta dall'Iran, ha accusato Israele e ha giurato vendetta. Nabih Berri, il presidente del parlamento libanese che è un alleato di Hezbollah, ha definito l'incidente "un massacro e un crimine di guerra israeliano". Le scuole e le università libanesi saranno chiuse il mercoledì in memoria delle vittime e come forma di protesta.

Secondo Axios, le esplosioni hanno anche avuto un significativo impatto sulla struttura di comando e controllo militare di Hezbollah. L'attacco, orchestrato da Israele, mirava a disturbare la potente milizia e a far credere ai suoi membri che sono ampiamente infiltrati dall'intelligence israeliana, secondo una fonte anonima. Secondo un portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, gli Stati Uniti, alleati di Israele, non hanno partecipato all'operazione e non ne avevano conoscenza preventiva.

L'Iran condanna l'atto

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha condannato le esplosioni come "atto terroristico" e ha incolpato Israele. La Repubblica Islamica dell'Iran, un importante sostenitore di Hezbollah, non riconosce il diritto di Israele ad esistere. Araghchi ha espresso le sue condoglianze al suo omologo libanese Abdullah Bou Habib e ha esteso il sostegno dell'Iran.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso la sua preoccupazione per il potenziale peggioramento della situazione nel Medio Oriente a seguito degli ultimi eventi. "Questi sviluppi sono molto preoccupanti, data la situazione estremamente volatile", ha detto il portavoce delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric.

Galant minaccia una risposta militare

Le esplosioni in Libano sono avvenute poco dopo una riunione del governo di sicurezza di Israele. Il governo ha deciso il ritorno dei civili che avevano lasciato le loro case nel nord di Israele a causa degli scontri con Hezbollah, nonché la liberazione degli ostaggi dalla striscia di Gaza contesa e l'eliminazione dell'organizzazione islamica Hamas, affiliata a Hezbollah, come obiettivi di guerra.

L'unica via per raggiungere questo obiettivo è attraverso "un'operazione militare", ha detto il ministro della Difesa israeliano Joav Galant il lunedì, secondo il suo ufficio, durante un incontro con il mediatore statunitense Amos Hochstein. La prospettiva di una risoluzione diplomatica del conflitto con Hezbollah sta svanendo poiché la milizia ha legato il suo destino a quello di Hamas a Gaza e ha rifiutato di porre fine al conflitto.

Da quando è iniziato il conflitto di Gaza quasi un anno fa, ci sono stati scontri regolari tra Hezbollah e l'esercito israeliano lungo il confine Israele-Libano. Entrambe le parti hanno subito perdite, principalmente membri di Hezbollah, a causa di reciproci bombardamenti. Circa 60.000 israeliani sono stati costretti a evacuare le loro case nel nord di Israele. Migliaia di persone hanno anche lasciato il sud del Libano per altre parti del paese.

Israele mira a costringere Hezbollah attraverso mezzi militari e diplomatici a ritirarsi al fiume Litani, come stabilito nella risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Tuttavia, Hezbollah insiste nel continuare la lotta fino a quando non viene stabilita una tregua a Gaza. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken sta lavorando per riprendere i negoziati per porre fine al conflitto di Gaza entro giovedì in Egitto. Tuttavia, un accordo tra Israele e Hamas sembra improbabile al momento. L'Egitto, il Qatar e gli Stati Uniti stanno facendo da mediatori.

La comunità internazionale, rappresentata dalle Nazioni Unite, ha espresso la sua preoccupazione per il potenziale peggioramento della situazione nel Medio Oriente a seguito degli ultimi eventi. In risposta a queste esplosioni, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha condannato le azioni come "atto terroristico" e ha incolpato Israele. La Commissione, probabilmente riferendosi alle Nazioni Unite, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione volatile.

Leggi anche: