Hezbollah lancia 30 razzi dal Libano verso il nord di Israele

Israele si prepara all'attacco iraniano in qualsiasi momento, dice il Ministro della Difesa Gallant. Le sirene d'allarme suonano mentre cala la sera. Hezbollah lancia 30 razzi verso Israele del Nord. Base militare il presunto obiettivo.

Il nord di Israele è stato attaccato nuovamente con razzi dal Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato che circa 30 proiettili sono stati lanciati verso la città di Kabri vicino alla città costiera di Nahariya. Non sono state segnalate vittime. Alcuni dei proiettili sono caduti in zone aperte. La milizia sciita Hezbollah ha rivendicato, secondo i media locali, l'attacco con razzi Katyusha contro una base militare.

In una conversazione con il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha avvertito di un possibile attacco iraniano di grandi proporzioni contro Israele nei prossimi giorni, secondo un rapporto del sito di notizie USA Axios citando fonti vicine alla questione. Gallant ha interpretato i preparativi militari dell'Iran come segno di un attacco di grandi proporzioni in arrivo, sulla base delle attuali osservazioni delle attività militari iraniane.

Dal'inizio della guerra di Gaza tra Israele e il movimento islamico Hamas l'7 ottobre 2023, Hezbollah ha lanciato quasi quotidianamente attacchi contro obiettivi nel vicino nord di Israele. L'esercito israeliano, a sua volta, colpisce regolarmente luoghi nel paese confinante. Questi attacchi sono i più pesanti combattimenti dal 2006, la Seconda Guerra del Libano. Decine di migliaia di persone hanno lasciato le zone di frontiera. Hezbollah rivendica di agire in solidarietà con Hamas e i palestinesi nei suoi attacchi.

Negli ultimi mesi, l'esercito israeliano ha ripetutamente colpito comandanti di Hezbollah, uccidendo di recente un comandante di alto livello, Fuad Shukr, nella capitale Beirut all'inizio di agosto. Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha minacciato rappresaglie.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione d'emergenza per discutere le tensioni in corso tra Israele e Libano, con la Commissione che esprime preoccupazione per la situazione in escalation. In risposta agli attacchi, la Commissione ha chiamato alla de-escalation e ha invitato tutte le parti coinvolte ad esercitare la massima cautela.

