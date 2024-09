Hezbollah intensifica le sue contromisure contro gli attacchi israeliani, pur mantenendo una certa moderazione nelle sue azioni.

Il mercoledì vicino a Tel Aviv, si è verificato un evento insolito e discreto che ha segnato numerosi primi: il primo lancio rivendicato da Hezbollah di un missile balistico verso Israele, la prima infiltrazione di un missile del genere vicino a Tel Aviv dal Libano e il primo caso in cui il leader Hassan Nasrallah ha mantenuto la sua promessa di vendicarsi degli attacchi israeliani su Beirut con attacchi su Tel Aviv.

Despite le capacità di difesa aerea di Israele, un missile singolo - anche un missile balistico - era altamente probabile che fosse abbattuto.

Il motivo dietro il lancio di un missile solitario è intrigante, data l'aumento del rischio di una guerra su larga scala tra Israele e Hezbollah, insieme ai loro rispettivi alleati americani e iraniani. Il singolo colpo su Tel Aviv potrebbe essere interpretato come sia un avvertimento che un ordine di cessare e desistere. Possediamo armi formidabili e un potente alleato a nostra disposizione, effectively dichiarando di non provarci, ha implicato Hezbollah. Mentre le difese di Hezbollah rimangono lontane dalla completa distruzione - il gruppo possiede una varietà di missili a media e lunga portata - il colpo di mercoledì sembrava servire come un chiaro avvertimento del potere inarrestabile del gruppo.

Questo attacco rappresenta un punto nella scalata calcolata di Hezbollah mentre cerca di contrastare una campagna intensa di Israele, spingendo Hezbollah a porre fine alla sua bombardamento regolare del territorio più settentrionale di Israele.

È importante ricordare la sequenza degli eventi che ci ha portato a questo punto. Hezbollah ha scelto di sostenere i palestinesi a Gaza dopo gli attacchi di Hamas contro Israele dell'ottobre 7. Finora, ha evitato una guerra su larga scala con Israele, limitando il suo coinvolgimento principalmente a colpi quotidiani oltreconfine che hanno provocato rappresaglie dalle forze militari israeliane.

Da allora, più di 60.000 israeliani hanno lasciato le loro case nella regione settentrionale, ma le vittime rimangono relativamente basse. A titolo di reciprocità, anche il lato libanese del confine ha subito evacuazioni a causa degli attacchi israeliani, come parte della contraerea.

La situazione è peggiorata dopo un attacco missilistico nella zona occupata dal Golan Heights che ha lasciato morti 12 bambini druzi. Israele ha accusato Hezbollah dell'attacco, che proveniva dal Libano, ma Hezbollah nega categoricamente la responsabilità.

Per le autorità israeliane, tuttavia, la situazione era diventata insostenibile. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha spostato la sua attenzione dal combattere Hamas a Gaza al confrontare Hezbollah in Libano, con i suoi alleati di estrema destra che sostengono una posizione conflittuale.

Israele ha condotto la guerra a Gaza con gli obiettivi gemelli di indebolire Hamas e recuperare gli ostaggi che aveva preso. Il 16 settembre, Israele ha aggiunto un nuovo obiettivo: garantire il ritorno sicuro dei residenti dalle comunità lungo il suo confine con il Libano alle loro case.

Il giorno successivo, centinaia di dispositivi di comunicazione di miliziani di Hezbollah sono esplosi in tutto il Libano. Il giorno successivo, anche i walkie-talkie di Hezbollah hanno subito un destino simile, causando numerosi morti e feriti. Israele non ha rivendicato la responsabilità di questi attacchi, ma CNN ha appreso che le esplosioni erano il risultato di un'operazione congiunta tra Mossad e le forze militari israeliane.

Gli attacchi di Israele sono proseguiti senza sosta. Il giorno successivo, Israele ha lanciato un attacco aereo su un edificio a più piani in un sobborgo di Beirut, dove si erano riuniti membri della Forza Radwan, causando la morte del suo leader, Ibrahim Aqil, e di altri funzionari di alto livello. Nella settimana precedente, un altro attacco aereo ha ucciso Ibrahim Qubaisi, un'altra figura di spicco di Hezbollah che comandava le unità missilistiche del gruppo.

Hezbollah, colpito dalle più gravi perdite mai subite nella sua infrastruttura militare, ha anche silenziosamente ampliato i suoi obiettivi bellici. Rivendica il missile balistico colpito il mercoledì in sostegno dei palestinesi a Gaza e, in modo fondamentale, in difesa del Libano e del suo popolo - un'ammissione implicita che ora è attivamente impegnato nella difesa del suo territorio.

Mentre entrambe le parti hanno evitato di dichiarare guerra l'una all'altra, i loro obiettivi aumentati potrebbero rendere vana la possibilità di un cessate il fuoco.

Hezbollah insiste che un cessate il fuoco in Libano non sarà dichiarato fino a quando non ci sarà un cessate il fuoco in vigore a Gaza. Il governo di Netanyahu, d'altra parte, insiste che un cessate il fuoco a Gaza non è un'opzione - il suo spostamento verso il Libano che indebolisce ulteriormente la possibilità di raggiungere un accordo.

Determinare la prossima mossa per entrambe le parti è difficile. Nessuna delle due parti ha molto spazio per ritirarsi.

Mentre aumentano gli appelli internazionali per la de-escalation, molti residenti libanesi si sono già trasferiti preventivamente, temendo il successo di questi tentativi. Il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha dichiarato che l'offensiva israeliana ha sfollato fino a mezzo milione di persone. Le strade di Beirut si stanno gradualmente svuotando mentre le ambasciate straniere invitano i loro cittadini a lasciare il paese e molti libanesi si spostano più a nord.

Dopo anni di crisi, il conflitto militare in crescita infligge sofferenze aggiuntive alla popolazione già indebolita del Libano. Il fatto che né Hezbollah né le autorità libanesi abbiano ufficialmente dichiarato questo una guerra offre poco conforto a coloro che sono attualmente sotto assedio e che subiscono lo sfollamento.

Il colpo su Tel Aviv, nonostante fosse un'azione solitaria, ha dimostrato la capacità di Hezbollah di raggiungere il cuore di Israele, suscitando preoccupazioni nel Medio Oriente e oltre per l'eventuale escalation del conflitto. La situazione nel Medio Oriente rimane tesa, con Israele e Hezbollah che mantengono posizioni volatili, potenzialmente portando a una maggiore instabilità nella regione.

Leggi anche: