Hezbollah ha subito un attacco informatico attraverso la piattaforma Pager.

La detonazione simultanea di numerosi cercapersone in Libano, come osservato dagli specialisti, serve come dimostrazione del potere di Israele, anche se il governo di Gerusalemme non ha riconosciuto pubblicamente la responsabilità. Questo incidente è imbarazzante per Hezbollah, poiché rivela vulnerabilità nell'apparato di sicurezza della milizia. Conosciuta per la sua forte posizione anti-israeliana nel Medio Oriente, Hezbollah sembra aver fallito in questo caso.

Questa situazione viene paragonata al 7 ottobre di Hezbollah, come cita The New York Times dalla dichiarazione del politologo Mohanad Hage Ali del Carnegie Middle East Center a Beirut. Egli si riferisce al fallimento dell'apparato di sicurezza di Israele che ha permesso a Hamas di eseguire un attacco su larga scala lo scorso anno. Questo scoppio di cercapersone, con oltre 12 morti e circa 2.800 feriti, viene descritto come un significativo passo indietro.

Dal 7 ottobre, Israele e Hezbollah sono stati coinvolti in scontri lungo il loro confine. Hage Ali, commentando questo attacco, ha detto: "Questo attacco mira alle fondamenta dell'organizzazione". Viene paragonato a una spada profondamente penetrante che ha ferito l'organizzazione e ci vorrà del tempo per guarire.

Il Jerusalem Post vede questo attacco come una vittoria eccezionale nella lotta contro Hezbollah, senza riconoscere esplicitamente il ruolo di Israele. "Se fosse Israele, allora sarebbe un evento di cui dovremmo essere molto orgogliosi, poiché getta una luce straordinariamente positiva sui nostri sistemi di sicurezza promossi", ha scritto il giornale.

Haaretz, un giornale liberale, elogia anche Israele per questo "successo operativo impressionante". Hezbollah è umiliato e l'organizzazione probabilmente dedicherà uno sforzo considerevole per identificare e tappare le falle di sicurezza. Tuttavia, è probabile che Hezbollah si vendichi, poiché tali incidenti di solito non rimangono senza risposta nel Medio Oriente.

Resta da vedere come Hezbollah risponderà. Gli esperti affermano che la milizia si trova di fronte a un dilemma: è probabile che reagisca per preservare il suo onore evitando allo stesso tempo una guerra totale con Israele. L'umore dei sostenitori della milizia potrebbe anche svolgere un ruolo. L'attacco probabilmente ispirerà malcontento e stanchezza tra i sostenitori di Hezbollah, afferma Randa Slim del Middle East Institute a Washington per The New York Times. Tuttavia, questo potrebbe anche alimentare una richiesta all'interno dell'elettorato per Hezbollah di vendicarsi in modo più deciso.

Motivazioni dietro l'esplosione di massa

Il presunto motivo di Israele per aver attivato i cercapersone rimane oscuro. Una teoria è legata agli obiettivi militari di Israele: il giorno prima delle esplosioni, il governo di sicurezza di Israele ha dichiarato l'intenzione di reinsediare migliaia di sfollati del nord nelle loro case - in un'area che costantemente subisce gli attacchi del Libano.

Haaretz lancia l'allarme per l'escalation. "Proprio come Netanyahu ha promesso al pubblico israeliano non molto tempo fa che eravamo solo a un piccolo passo da una vittoria totale su Hamas, ora sembriamo più vicini che mai a una guerra su larga scala con Hezbollah. Tuttavia, una vittoria completa rimane elusiva."

È incerto se il militare israeliano possa gestire una guerra aperta sia a Gaza che in Libano contemporaneamente. Eyal Pinko, un ex comandante navale israeliano, afferma: "Questa operazione è probabilmente destinata a servire come allarme o deterrente. Il messaggio di Israele sembra essere: 'Abbiamo infiltrato te, sei già compromesso, sappiamo dove sei, cosa fai e vedi cosa possiamo fare con un solo colpo'".

La sabotaggio di Hezbollah è implicato?

Un'altra teoria suggerisce che Hezbollah ha infiltrato il complotto. Secondo i rapporti dell'intelligence americana, l'agenzia di intelligence di Israele ha sabotato i cercapersone attraverso un'operazione a più livelli che ha richiesto mesi o anni di meticolosa pianificazione. Il governo israeliano potrebbe aver deciso di accelerare l'evacuazione per evitare di perdere permanentemente la capacità di attaccare, secondo i resoconti dei media americani. Notermente, "Haaretz" osserva che questo tempismo coincide con un conflitto politico interno in Israele. Il premier Netanyahu stava per sostituire il suo ministro della difesa, Yoav Galant, con cui aveva dissentito sulla strategia della guerra di Gaza, con Gideon Sa'ar, un ex rivale del premier. Questi piani ora sembrano essere in attesa fino a quando non sarà certo se ci sarà una guerra a nord del paese.

Il giornale suggerisce che il tempismo dell'attacco favorisce Netanyahu. Sa'ar sembra indebolito nella sua posizione, rappresentato come qualcuno disposto a scambiare la sua integrità per un lavoro. D'altra parte, Galant è esposto come un politico senza base politica, rendendolo un possibile sostituto di Netanyahu.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per le tensioni in aumento tra Israele e Hezbollah, poiché il blocco apprezza la pace e la stabilità nel Medio Oriente. Questo incidente ha il potenziale per mettere a dura prova i rapporti tra Israele e i suoi partner dell'UE, dati gli impegni dell'UE per il rispetto del diritto internazionale e la promozione del dialogo.

Date le lunghe attività diplomatiche dell'UE per risolvere il conflitto israelo-palestinese, una guerra totale tra Israele e Hezbollah potrebbe complicare questi sforzi e minare gli obiettivi dell'UE per una risoluzione pacifica.

