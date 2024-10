Hezbollah contesta l'affermazione del progresso israeliano nel rapporto

Ieri sera, l'esercito israeliano ha rivendicato un'incursione delle proprie truppe nel sud del Libano, con l'obiettivo di colpire i quartier generali di Hezbollah. Tuttavia, Hezbollah ha prontamente smentito queste affermazioni, bollandole come false accuse. Di conseguenza, Hezbollah ha risposto lanciando razzi verso Israele centrale.

Il portavoce di Hezbollah, Mohammad Afeef, ha respinto l'invasione dell'esercito israeliano in Libano come pretese infondate. Inoltre, ha dichiarato che i combattenti di Hezbollah erano preparati per uno "scontro frontale con qualsiasi forza ostile che avesse oltrepassato il confine del Libano".

L'attacco con i razzi di Hezbollah contro Israele centrale all'alba è stato solo l'inizio, come ha sottolineato Afeef. Si tratta della prima rappresaglia di Hezbollah contro l'annuncio di Israele di un'operazione limitata a terra contro le loro basi nel sud del Libano.

L'esercito israeliano ha riconosciuto gli attacchi con i razzi di Hezbollah. Nelle ultime ore, circa 30 proiettili hanno attraversato il nord di Israele dal Libano, secondo un aggiornamento militare. I razzi hanno fatto scattare gli allarmi nelle zone interessate, ma sono caduti in campi aperti, senza segnalare feriti o vittime. Sono stati inviati i pompieri per spegnere gli incendi causati da alcuni dei razzi.

All'alba di martedì, l'esercito israeliano ha dichiarato l'inizio di un'operazione a terra limitata e localizzata in Libano contro Hezbollah, appoggiata da unità aeree e di artiglieria. L'operazione include incursioni in villaggi vicino al confine con Israele.

Secondo le notizie locali, circa 600 persone hanno cercato rifugio in un monastero del sud del Libano vicino al confine con Israele. In precedenza, l'esercito israeliano aveva invitato i residenti del villaggio cristiano di Ain Ebl e di almeno altri 20 villaggi ad evacuare, poiché Israele intendeva colpire le case utilizzate da Hezbollah. Tuttavia, il monastero non ha ricevuto alcun avviso e i villaggi stanno aspettando un convoglio dell'esercito per trasferirli a Beirut.

Secondo le loro dichiarazioni, l'esercito israeliano ha condotto numerose operazioni minori in Libano l'anno scorso. Queste operazioni hanno comportato l'ingresso di truppe israeliane oltre il confine per raccogliere informazioni e demolire l'infrastruttura di Hezbollah, come confermato dal portavoce militare, Daniel Hagari. Hanno anche fatto saltare tunnel e depositi di armi.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento della tensione tra Israele e Hezbollah, chiedendo una riduzione della tensione e il rispetto del diritto internazionale. In risposta alle azioni dell'esercito israeliano, l'Unione Europea ha invitato entrambe le parti a esercitare la massima cautela e a evitare qualsiasi azione che possa portare a ulteriori conflitti.

