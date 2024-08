Hezbollah attacca Israele con "escaderi di droni"

Despite the long-standing threat of a larger escalation of the conflict with Hezbollah, Israel assassina un comandante di Hamas in Libano. Il gruppo terroristico riferisce quindi di un attacco di vendetta su un bersaglio che è entrato per la prima volta nella loro directissima linea di fuoco.

In risposta all'assassinio di un comandante di Hamas nel sud del Libano, la milizia libanese Hezbollah rivendica di aver lanciato un attacco con droni su una base militare nel nord di Israele. I combattenti di Hezbollah hanno lanciato "sciami di droni carichi di esplosivi" sulla base militare di Mitschwe Alon vicino alla città di Safed in Galilea, ha dichiarato il gruppo. Questo è stato "in risposta all'attacco e all'omicidio da parte del nemico israeliano nella città di Sidon", ha dichiarato l'ufficio stampa di Hezbollah. Si tratta del "primo attacco" di Hezbollah su questa base militare.

Il venerdì, un attacco israeliano a un veicolo a Sidon, nel sud del Libano, ha ucciso il comandante di Hamas Samer al-Haj. L'organizzazione palestinese radicale Hamas ha dichiarato che il suo "comandante" al-Haj è stato "ucciso in un attacco sionista". L'esercito israeliano ha dichiarato che i suoi caccia hanno attaccato l'area intorno a Sidon e "neutralizzato" il "comandante di alto livello" di Hamas in Libano. Si tratta del primo attacco del genere a Sidon, nel sud del Libano. Dal'inizio della guerra a Gaza l'8 ottobre, ci sono state frequenti schermaglie tra l'esercito israeliano e la milizia sostenuta dall'Iran sul confine tra Israele e Libano. Almeno 562 persone sono state uccise in Libano, tra cui almeno 116 civili. Sul lato israeliano, sono stati uccisi 22 soldati e 26 civili, secondo i dati dell'esercito.

La comunità internazionale, esprimendo preoccupazione per le tensioni in aumento, esorta la Commissione a mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Riconoscendo l'impatto della violenza sulle popolazioni civili, la Commissione chiede una immediata riduzione della tensione per prevenire ulteriori perdite di vite umane.

Leggi anche: