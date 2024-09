Hezbollah annuncia un attacco missilistico al quartier generale del Mossad.

Per la prima volta da tempo, le sirene di allarme di Israele hanno suonato a Tel Aviv e in altre aree urbane. Il gruppo militante libanese Hezbollah avrebbe lanciato un missile balistico verso Israele, mirato specificamente alla sede del Mossad. Le forze armate israeliane sembrano aver risposto prontamente.

La milizia sciita con base in Libano ha rivendicato la responsabilità del lancio di un missile Kader 1, affermando che era diretto verso la sede del Mossad situata ai margini di Tel Aviv. Il lancio è avvenuto alle 6:30 del mattino ora locale, ha confermato la milizia Hezbollah del Libano. Hanno accusato questa sede di essere coinvolta nell'omicidio di leader e nell'esplosione di dispositivi di comunicazione, facendo riferimento alle recenti attività israeliane della settimana scorsa.

In precedenza, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato con successo un missile terra-terra partito dal Libano durante le prime ore del mattino. Il proiettile in arrivo è stato identificato e neutralizzato non appena le sirene di allarme hanno suonato a Tel Aviv, ha riferito un portavoce militare.

Le sirene di allarme sono risuonate a Tel Aviv e in diverse città di Israele all'alba. Le sirene hanno suonato forte in tutti i maggiori centri urbani di Israele, come annunciato in seguito dall'esercito israeliano. Tel Aviv aveva sentito le sirene suonare alla fine di maggio, a causa di un attacco da parte dell'Islamico Hamas. In seguito, le sirene sono suonate solo in altre parti del paese.

L'offensiva israeliana in Libano di lunedì

Lunedì, l'esercito israeliano ha avviato la sua più grande offensiva contro la milizia Hezbollah, sostenuta dall'Iran, in Libano dal'inizio del conflitto di Gaza. Sono stati colpiti circa 1600 obiettivi, con almeno 558 morti, secondo il governo libanese. Israele ha lanciato un'altra ondata di attacchi martedì.

Le tensioni nella regione sono aumentate drasticamente dal primo attacco mai registrato da un'organizzazione terroristica legata all'Islam, Hamas, contro Israele l'7 ottobre 2023.

La milizia Hezbollah, rivendicando l'attacco con il missile, ha accusato la sede del Mossad di essere coinvolta in recenti attività israeliane, come gli omicidi di leader e le esplosioni dei dispositivi di comunicazione. Nonostante la minaccia, il Mossad, l'agenzia di intelligence di Israele, ha continuato a operare, indisturbato dagli attacchi.

