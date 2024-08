Hezbollah annuncia la cessazione degli attacchi pianificati; Israele afferma il successo nella prevenzione delle attività ostili

Per settimane, le tensioni tra Hezbollah e Israele sono state in aumento. Ora, il gruppo islamico radicale afferma di aver avviato la "fase iniziale" delle rappresaglie, lanciando centinaia di razzi. Israele sostiene di aver impedito con successo l'attacco, colpendo e bombardando siti in Libano.

I miliziani di Hezbollah in Libano hanno apparentemente completato la fase preliminare del loro attacco di rappresaglia. "Le operazioni per oggi sono concluse", ha dichiarato la milizia finanziata dall'Iran. Tutti i razzi, come previsto, sono stati lanciati contro i bersagli israeliani. Secondo la milizia sciita, sono stati sparati oltre 320 razzi Katyusha contro le basi militari israeliane e altri luoghi. I media israeliani segnalano che circa 200 razzi e circa 20 droni sono stati lanciati dal Libano verso Israele, molti dei quali sono stati intercettati. I livelli di minaccia aumentati hanno portato alla sospensione temporanea delle operazioni all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

L'esercito israeliano afferma di aver riconosciuto "il pericolo imminente per i cittadini di Israele" e ha attaccato in precedenza numerosi obiettivi nel sud del Libano come "misura difensiva". Circa 100 aerei da combattimento hanno attaccato i bersagli di Hezbollah nel sud del Libano, ha dichiarato l'esercito. Sono state mobilitate diverse unità di difesa, navale e aerea per gli attacchi.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele ha rilevato i preparativi dell'attacco di Hezbollah in anticipo e ha evitato un attacco su larga scala attraverso i suoi attacchi in Libano. Insieme al Ministro della Difesa Joav Galant e al Capo delle Forze Armate Herzi Halevi, ha ordinato all'esercito di "eliminare la minaccia". L'esercito ha distrutto migliaia di razzi diretti verso il nord di Israele e ha eliminato numerosi altri pericoli, secondo Netanyahu. L'esercito opera in modo aggressivo, sia difensivamente che offensivamente, ha spiegato.

In risposta, Hezbollah ha annunciato un discorso del suo Segretario Generale Hassan Nasrallah, in cui affronterà anche la rivendicazione di Israele di aver impedito un attacco di Hezbollah in Libano attraverso i suoi attacchi.

Attacchi ai lanciarazzi

Le fonti di sicurezza libanesi hanno confermato che Israele ha attaccato almeno 40 obiettivi nel sud del Libano. Le autorità locali hanno segnalato tre morti. Gli aerei da caccia hanno apparentemente preso di mira le centrali elettriche e idriche, secondo l'agenzia di stampa statale libanese NNA e le fonti di sicurezza. Un ufficiale di intelligence occidentale ha riferito al "New York Times" che l'attacco israeliano ha mirato ai lanciarazzi in Libano programmati per essere sparati verso Tel Aviv alle 5 del mattino ora locale.

Il sito di notizie israeliano "ynet" ha riferito, citando una fonte anonima, che Hezbollah aveva pianificato un assalto contro una "installazione strategica nella regione di Tel Aviv", compresi eventuali attacchi all'aeroporto Ben Gurion. Secondo i resoconti libanesi, gli aerei da caccia israeliani hanno pattugliato vicino alla città costiera di Tiro nel sud del Libano e hanno attaccato diversi villaggi.

Israele avverte di ulteriori escalation

Contemporaneamente, il portavoce militare Daniel Hagari ha emesso nuove linee guida per i civili residenti nella regione di Grande Tel Aviv e nel confine nord di Israele. In quella regione, le persone possono continuare a lavorare e mandare i loro figli ai campi estivi, a condizione che i rifugi siano facilmente accessibili, secondo Hagari. L'aggressione continua di Hezbollah comporta il rischio che "il popolo libanese, il popolo israeliano - e l'intera regione - vengano trascinati in ulteriori escalation", ha avvertito.

Netanyahu ha esortato i cittadini israeliani a seguire le istruzioni militari. "Siamo risoluti a fare tutto il possibile per proteggere la nostra nazione, facilitare il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case e mantenere una regola immutabile: coloro che ci attaccano subiranno rappresaglie."

Il spettro di un conflitto regionale è stato presente sin dalla fine di luglio, quando due importanti figure di Hamas e Hezbollah sono state uccise negli attacchi. Il capo esterno di Hamas, Ismail Haniyeh, è morto in un'esplosione in una villa del governo iraniano nella capitale Tehran.

Fuad Shukr, di fatto il capo militare di Hezbollah, è stato ucciso in un attacco aereo a Beirut. Israele ha rivendicato la responsabilità dell'omicidio di Shukr ma è rimasta in silenzio sull'assassinio di Haniyeh.

Dal lancio della guerra di Gaza tra Israele e l'istituzione islamica Hamas un anno fa, la milizia di Hezbollah, affiliata a Hamas, ha regolarmente bombardato i bersagli in Israele. In risposta, l'esercito israeliano ha colpito regolarmente i bersagli nel paese confinante.

Le tensioni in aumento tra Hezbollah e Israele sono continuate, con i miliziani di Hezbollah che hanno annunciato l'inizio della 'Guerra con Israele', segnando l'inizio delle loro azioni di rappresaglia complete contro Israele. Nonostante le affermazioni di Hezbollah, l'esercito israeliano ha intercettato e neutralizzato con successo un numero significativo di razzi e droni in arrivo, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sulla sua popolazione.

Leggi anche: