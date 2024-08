Hezbollah annuncia di aver ridotto l'assalto, Israele proclama lo stato di emergenza.

Hizbollah si è assunta la responsabilitá dell'assalto retaliatorio contro Israele, che ha portato Israele a dichiarare uno stato di emergenza. Israele ha avviato raid su numerosi obiettivi all'interno del Libano. Dalle 6 del mattino ora locale (5 del mattino CEST), uno stato di emergenza nazionale è in vigore per le successive 48 ore, come annunciato dal Ministro della Difesa Joav Galant. Secondo Galant, Israele ha retaliato contro la minaccia immediata di Hezbollah libanese attaccando numerosi punti di forza della milizia sciita nel paese confinante. Fonti di sicurezza libanesi hanno confermato gli attacchi. Razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele, causando un'allerta missili nel nord di Israele. Hezbollah ha avviato la sua operazione retaliatoria annunciata contro Israele, citando l'assassinio recente del comandante senior di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut come motivazione. Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha confermato che Hezbollah si stava preparando per lanciare missili sul territorio israeliano nelle prime ore del mattino. I caccia dell'Aeronautica israeliana stanno attualmente prendendo di mira le posizioni di Hezbollah che rappresentano una minaccia immediata per i cittadini israeliani. Si tratta di una misura di autodifesa, secondo l'esercito israeliano. L'esercito ha notato che Hezbollah si stava preparando per un attacco su vasta scala contro Israele e stava mettendo in pericolo la popolazione civile libanese, con missili e potenzialmente droni pronti per colpire il territorio israeliano "a breve". L'esercito israeliano ha avvertito i civili nelle aree di operazione di Hezbollah di evacuare immediately la zona pericolosa per la loro sicurezza. Hagari ha dichiarato in un messaggio video che Hezbollah avrebbe presto lanciato missili e possibilmente droni sul territorio israeliano. L'aggressione continua di Hezbollah mette in pericolo la popolazione del Libano, di Israele e dell'intera regione, con il rischio di ulteriori escalation. Data la situazione di sicurezza aumentata, il servizio di soccorso israeliano ha chiamato uno stato di prontezza nazionale. A causa dei conflitti in aumento, i voli in arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Israele vicino a Tel Aviv vengono deviati verso altri aeroporti, come riportato dai media. Non saranno permessi partenze nel prossimo futuro, come riportato dal "Times of Israel", citando l'autorità aeroportuale israeliana. Gli aerei in arrivo vengono deviati verso aeroporti alternativi nelle vicinanze. Si consiglia ai passeggeri di verificare i cambi di volo con le compagnie aeree.

Da quando è scoppiata la guerra nella Striscia di Gaza a seguito dell'attacco su larga scala di Hamas contro Israele l'ottobre scorso, le tensioni tra Hezbollah filoiraniana in Libano e l'esercito israeliano sono significativamente aumentate. Per dieci mesi, Hezbollah ha bombardato quasi quotidianamente il nord di Israele dal Libano. Israele retali

