- Heuer deve ancora parlare della riforma scolastica.

Il capo del gruppo parlamentare della CDU, Guido Heuer, non intende derogare dal principio di "gambe corte, vie corte" in una possibile riforma scolastica nell'Assia-Anhalt. "I tempi di viaggio devono rimanere limitati", ha detto Heuer dopo una riunione con il suo gruppo. Questo è particolarmente importante per le aree rurali come l'Altmark, il Mansfeld-Sud Harz o la regione dell'Harz. Heuer ha annunciato che la legge non uscirà dal parlamento statale nella sua forma attuale.

Il punto più controverso è il numero minimo di studenti. Una bozza del Ministero dell'Istruzione propone di aumentare questo numero a 25 per le prime classi delle scuole elementari e le classi delle scuole secondarie. Per le scuole elementari e secondarie al di fuori dei centri urbani e delle città, il numero minimo di studenti dovrebbe essere di 20. Ciò dovrebbe garantire la sostenibilità del sistema scolastico alla luce dello sviluppo demografico nell'Assia-Anhalt.

Un'unione scolastica può avere diversi luoghi

Il Ministero dell'Istruzione sottolinea che gli interessi dei gruppi sono attualmente ascoltati in merito. Dopo che la cabinetsi è occupata di nuovo, la bozza passerà al parlamento. Ci saranno anche eccezioni, si è detto.

Una scuola la cui esistenza non è più assicurata secondo la pianificazione dello sviluppo scolastico può fondersi con una scuola più grande. Una tale unione scolastica consiste in una sede principale e fino a tre sedi satellite. Quando una tale riforma potrebbe entrare in vigore è ancora aperto.

L'opposizione nel parlamento statale teme ancora un indebolimento delle aree rurali. Sotto una tale riforma, molte scuole potrebbero essere minacciate di chiusura, si è recentemente detto. Heuer ha ancora bisogno di ulteriori discussioni. "Ciò non significa che questi numeri rimarranno nella legge come sono", ha detto. "Vogliamo ancora discutere di questo in modo completo. Ci sarà una proposta dal nostro gruppo di lavoro sull'istruzione in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione nel prossimo futuro".

I cambiamenti proposti nella riforma scolastica potrebbero potenzialmente influire sulle aree rurali come l'Altmark e la regione dell'Harz, poiché i tempi di viaggio per le scuole potrebbero essere influenzati dall'attuazione di requisiti minimi di studenti più стр

Leggi anche: