- Hertha sta fornendo a Eitschberger cibo nei colori rosso e bianco.

Hertha BSC, una squadra di calcio della seconda divisione di Berlino, sta prestando il suo terzino destro Julian Eitschberger ancora una volta. Secondo l'annuncio della squadra, il giovane giocherà con il RW Essen, una squadra della terza divisione, fino alla fine della stagione. Nella stagione precedente, Hertha aveva prestato il suo talento locale al club calcistico di Halle.

Come ha dichiarato il direttore sportivo Benjamin Weber, "Si è presentata l'opportunità per Eitschi di acquisire ulteriore esperienza e minutaggio in un club così determinato e con una storia importante. Lui era entusiasta di coglierla e, insieme, siamo riusciti a trovare un accordo soddisfacente."

Eitschberger ha fatto il suo debutto professionale nella stagione 2021/2022 nel derby contro l'1 FC Union Berlin.

Il prestito di Eitschberger al RW Essen rappresenta un'opportunità per lui di acquisire esperienza in una diversa lega di calcio, poiché il RW Essen è una squadra della terza divisione. Dopo la sua positiva esperienza in prestito con il club calcistico di Halle nella stagione precedente, Hertha BSC spera che possa ulteriormente sviluppare le sue abilità in una lega di calcio di livello superiore.

