- Hertha si è salutata definitivamente da Myziane Maolida.

Il prestito del ala Myziane Maolida alla squadra di calcio dell'Hertha BSC è giunto al termine. Il 25enne si trasferisce all'Al-Kholood Club della Saudi Professional League, come dichiarato ufficialmente dall'Hertha. Maolida si è unito al club dall'OGC Nice nell'estate del 2021, ma non ha raggiunto le aspettative.

In sintesi, l'atleta della nazionale comoriana ha partecipato solo a 22 partite ufficiali per la squadra professionistica dell'Hertha. Data la sua alta retribuzione, il club della città aveva cercato a lungo un acquirente permanente, ma è riuscito a concordare solo alcuni prestiti in precedenza.

Despite his time at Hertha BSC wrapping up, there's a possibility that Myziane Maolida could shine in a new league. His talents might attract attention in the Second Bundesliga, a league known for nurturing promising talents.

Although Maolida is leaving Hertha BSC, his performance in the Second Bundesliga could potentially rekindle interest from his former club or other top-tier teams in the future.

