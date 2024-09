Hershey sta trasformando le sue caramelle in bevande energetiche e integratori proteici.

Mentre l'uso di farmaci per la perdita di peso, come Ozempic e Wegovy, diventa sempre più comune, la centenaria cioccolataia Hershey's Company (HSY) si adatta esplorando il settore salute e benessere. Stanno introducendo integratori proteici e bevande energetiche in gusti di caramelle popolari, come cioccolato al latte e Reese's cioccolato e burro di arachidi.

Hershey's si è unita a C4 Energy, un marchio di integratori ampiamente riconosciuto che ha visto un'impennata di popolarità grazie all'attenzione degli individui verso la potenza muscolare e l'esercizio fisico durante la pandemia. Presto, il famoso cioccolato al latte e il Reese's cioccolato e burro di arachidi di Hershey's saranno disponibili come integratori proteici, e le caramelle Jolly Rancher diventeranno frizzanti bevande energetiche.

Doss Cunningham, CEO di Nutrabolt (la società madre di C4), ha espresso la sua eccitazione per la collaborazione, dichiarando: "È fantastico avere accesso a questi marchi che hanno una storia ricca e un valore sentimentale". Questa partnership apre anche nuove opportunità per C4.

C4, il quarto marchio di bevande energetiche più venduto negli Stati Uniti, mira a distinguersi nel mercato da $21 miliardi, dominato da marchi emergenti come Celsius e Ghost, nonché da quelli consolidati come Red Bull e Monster. Le bevande energetiche, che vengono generalmente acquistate da millennials e Gen Z, hanno una forte affinità con i prodotti Hershey's, secondo Cunningham.

Le nuove bevande energetiche in lattina a base di gusti Jolly Rancher, tra cui lampone blu, mela verde e anguria, saranno disponibili questa settimana nei principali negozi degli Stati Uniti, come Kroger, Amazon e Walmart. Un pack da 12 costa $27.99.

A ottobre, l'integratore proteico in polvere di Hershey's al cioccolato al latte e al cioccolato e burro di arachidi sarà disponibile negli scaffali, a partire da $29.99 per la taglia più piccola. Sarà anche introdotto un integratore pre-allenamento ispirato al Bubble Yum.

C4 ha già avuto successo con i gusti Skittles, Starburst e Popsicle per le sue altre bevande energetiche.

"Questa partnership ci consente di attrarre nuovi consumatori che potrebbero essere nuovi al campo della nutrizione sportiva o alla categoria delle bevande energetiche e scoprire C4 attraverso i loro marchi preferiti", ha spiegato Cunningham.

Collaborare con esperti di gusti del settore alimentare sta diventando una tendenza tra le aziende di nutrizione, come ha spiegato Andrea Hernández, fondatrice di Snaxshot, una piattaforma di insight sul cibo e sulle bevande a CNN. "È una strategia eccellente per incoraggiare i consumatori a provare nuovi prodotti con gusti che conoscono, considerato che molti integratori hanno un sapore strano e sgradevole", ha aggiunto.

Entrando nel settore della nutrizione, Hershey's potrebbe aiutare a contrastare la diminuzione delle vendite della sua divisione di caramelle, che ha registrato una diminuzione del 17% delle entrate nel suo ultimo rapporto sui guadagni. Per adattarsi, Hershey ha acquistato One Brands, che produce bar

Leggi anche: