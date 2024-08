Herrmann sta smantellando il coltello di Fazer.

Il numero di attacchi con coltelli in Germania sta aumentando. Per questo motivo, il Ministro dell'Interno Faeser vuole stringere le leggi sulle armi da fuoco in modo che in pubblico siano consentiti solo coltelli più piccoli. Tuttavia, il Ministro dell'Interno della Baviera Herrmann dubita che questa misura possa risolvere il problema.

Il Ministro dell'Interno della Baviera Joachim Herrmann critica i divieti di coltelli pianificati dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser come "politica simbolica". L'aumento dei reati legati ai coltelli negli ultimi anni è preoccupante. Tuttavia, il porto di coltelli è già molto limitato: "Che ulteriori divieti di coltelli possano risolvere il problema della criminalità con i coltelli deve essere messo in dubbio," ha detto Herrmann al "Münchner Merkur". Ad esempio, l'omicidio di un poliziotto sulla piazza del mercato di Mannheim è stato commesso "con un coltello il cui possesso era già proibito dalle leggi attuali," ha detto il politico della CSU.

Inoltre, è dubbio "come questo possa essere controllato nella pratica, soprattutto nei luoghi molto affollati. Senza un controllo costante, ulteriori divieti fornirebbero solo una falsa sicurezza," ha detto Herrmann. L'argomento della deterrenza attraverso la punizione convince poco: "Perché un potenziale aggressore probabilmente non si preoccuperebbe se commette un altro reato oltre a quello punibile con la reclusione fino alla vita." Herrmann propone di dare maggiori poteri di controllo alla polizia e di concentrarsi di più sui recidivi e sui criminali intensivi.

Faeser aveva annunciato regole più severe alla luce dei recenti aumenti dei casi di attacchi con coltelli nel "Bild am Sonntag". In pubblico, i coltelli possono essere portati solo con una lunghezza della lama di fino a sei centimetri invece dei precedenti dodici centimetri. Le eccezioni dovrebbero applicarsi solo ai coltelli da cucina "in contenitori chiusi dopo l'acquisto," ha spiegato il politico della SPD. Un divieto generale dei coltelli a scatto dovrebbe essere creato. Le modifiche alle leggi sulle armi da fuoco saranno presentate presto, ha detto Faeser. Ha anche invitato i comuni a creare più zone prive di armi e coltelli.

Tali strette erano state precedentemente richieste dagli stati. Lo scorso anno sono stati segnalati 8951 casi di lesioni personali gravi e pericolose, in cui i coltelli sono stati utilizzati, sia per ferire qualcuno che per minacciare - un aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente.

