- Herrmann chiede un mandato per l'uso di tecnologia biometrica di riconoscimento facciale.

Il Ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), vuole ampliare l'uso della AI per il riconoscimento facciale in aree pubbliche. Attualmente, questa pratica è strettamente regolamentata dalla legge. "La polizia ha bisogno di più modi per utilizzare la biometria del riconoscimento facciale per le indagini penali", ha dichiarato Herrmann.

In precedenza, il "Munich Mercury" e la radiotelevisione della Baviera hanno reso noto questo piano. L'obiettivo è utilizzare le telecamere di sorveglianza negli spazi pubblici, come le stazioni ferroviarie, e analizzare le riprese con l'AI per identificare eventuali sospetti.

Herrmann ha dichiarato che il riconoscimento facciale ha un grande potenziale per le forze dell'ordine, come dimostrato dall'analisi dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Baviera. Attualmente, l'applicazione della tecnologia specializzata di riconoscimento facciale è praticabile solo quando si confrontano le immagini di sospetti non identificati con l'elenco nazionale dei ricercati.

"Lo scorso anno, il nostro Ufficio di Polizia Criminale dello Stato ha gestito oltre 4.600 casi che coinvolgevano il software di riconoscimento facciale durante le indagini penali. In circa 1.200 casi, sono state trovate corrispondenze con individui già noti alla polizia, fornendo preziose informazioni supplementari per le indagini", ha aggiunto Herrmann.

L'opposizione ha espresso le sue preoccupazioni per questo progetto. Il portavoce della politica interna del SPD, Horst Arnold, ha commentato: "Il Ministro Herrmann sta cercando di distogliere l'attenzione dal recente fallimento critico della polizia della Baviera nel rintracciare quattro fuggiaschi da una struttura psichiatrica a Straubing". I criminali sono ancora a piede libero.

Arnold ha sottolineato che creare una base legale per l'implementazione del riconoscimento facciale in tempo reale è estremamente difficile a causa dell'impatto significativo su tutti i diritti fondamentali.

La leader del gruppo parlamentare dei Verdi, Katharina Schulze, ha dichiarato: "In Baviera, vogliamo che tutte le persone vivano liberamente e in sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo autorizzare le nostre autorità di sicurezza ad utilizzare nuove e vantaggiose tecnologie. Tuttavia, ho dei dubbi riguardo all'invasione della privacy delle persone. Pertanto, dobbiamo continuare a cercare il giusto equilibrio tra sicurezza e tutela della privacy personale. A mio parere, la richiesta del Ministro Herrmann non garantisce questo equilibrio".

Herrmann ha criticato una proposta di legge del Ministero Federale dell'Interno per l'abbinamento biometrico delle immagini dei ricercati con le foto pubbliche, sostenendo che ignora completamente il riconoscimento facciale in tempo reale negli spazi pubblici. "Eccessiva tutela dei dati non dovrebbe proteggere i criminali dalla persecuzione", ha argomentato Herrmann. Secondo Herrmann, un tale uso sarebbe legalmente permesso secondo le direttive dell'UE.

Leggi anche: