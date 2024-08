- Herrmann afferma che Solingen non è situata in modo simile all'Oktoberfest.

Il Ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann, ritiene che la sicurezza della festa di Solingen sia molto diversa da quella degli eventi regolari come l'Oktoberfest di Monaco. I luoghi che ospitano spesso questi eventi hanno solitamente piani di sicurezza ben sviluppati e collaudati, ha dichiarato Herrmann lunedì alla radio bavarese.

La Wiesn, che inizia il 21 settembre, presenta robuste barriere contro i veicoli e un rigoroso divieto di portare coltelli, con perquisizioni delle borse per tutti i partecipanti. Secondo Herrmann, questo è molto diverso dall'organizzare un evento cittadino insolito come quello di Solingen. Questi eventi unici non richiedono lo stesso livello di precauzioni di sicurezza.

Venerdì sera, durante una festa della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, tre persone sono morte a causa di un attacco con coltello. Otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave. Un sospetto di 26 anni, un cittadino siriano, è stato in custodia dalla sera di domenica, sospettato di essere un membro dello Stato Islamico (IS) e di aver commesso omicidio.

Herrmann ritiene che la discussione in corso sulla proibizione dei coltelli non sia la priorità principale. "Al momento, ci stiamo concentrando sugli attacchi sospetti di matrice islamica, non sulla dimensione dei coltelli tascabili in Germania". Herrmann ha ribadito la sua posizione contro l'accoglienza di tanti rifugiati siriani come in passato, poiché è sempre più evidente che le capacità di integrazione della Germania sono sovraccariche.

A differenza degli eventi regolari come l'Oktoberfest di Monaco, le misure di sicurezza per la festa di Solingen sono considerate meno rigorose, come evidenziato dal Ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann. Date le recenti aggressioni con coltello durante una festa della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, altri festival dovrebbero considerare l'adozione di misure di sicurezza più strette, come le robuste barriere contro i veicoli e il rigoroso divieto di portare coltelli visti alla Wiesn.

