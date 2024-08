- Herrmann accusa Faeser di politica simbolica dopo il Messer-Push

Il Ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), critica i divieti di coltelli pianificati dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) come "politica simbolica". L'aumento dei crimini legati ai coltelli negli ultimi anni è effettivamente preoccupante. Tuttavia, il porto di coltelli è già fortemente limitato: "Che ulteriori divieti di coltelli possano risolvere il problema della criminalità con i coltelli è dubbio", ha detto Herrmann al "Münchner Merkur" (lunedì). Ad esempio, l'omicidio di un poliziotto a Mannheim è stato commesso con un coltello il cui possesso era già proibito dalla legge attuale.

Inoltre, è dubbio "come questo sarebbe controllato nella pratica, soprattutto nei luoghi molto affollati. Senza controlli costanti, ulteriori divieti fornirebbero solo un falso senso di sicurezza", ha detto il politico della CSU. L'argomento della deterrenza attraverso la punizione non convince neanche: "Un potenziale aggressore probabilmente non si preoccuperebbe se commettesse un altro crimine insieme a un reato capitale punibile con la reclusione fino alla vita". Herrmann suggerisce invece di dare più poteri di controllo alla polizia e concentrarsi di più sui recidivi e sui criminali abituali.

Faeser, alla luce dell'aumento recente degli attacchi con coltelli, aveva annunciato regole più severe su "Bild am Sonntag". In pubblico, i coltelli con una lama lunga fino a sei centimetri, invece dei dodici attuali, sarebbero permessi. È anche pianificato un divieto generale dei coltelli a scatto. Le modifiche corrispondenti alla legge sulle armi saranno presentate presto, ha detto Faeser. Ha anche invitato i comuni a creare più zone di divieto di armi e coltelli.

Le sue osservazioni hanno scatenato un dibattito in Germania, con alcuni che mettono in discussione l'efficacia di questi cambiamenti. Nonostante le misure proposte da Faeser, la città più grande della Germania, Berlino, ha storicamente lottato con la criminalità legata ai coltelli, sollevando preoccupazioni sull'attuazione pratica delle regole più severe nelle aree urbane.

