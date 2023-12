Hermes vince il processo sul marchio statunitense per gli NFT "MetaBirkin".

In uno dei primi processi sulla proprietà intellettuale dei popolari token digitali noti come NFT, la giuria ha stabilito che i "MetaBirkins" non autorizzati dell'artista Mason Rothschild potevano confondere i consumatori.

La giuria ha assegnato a Hermes 133.000 dollari di danni per violazione del marchio, diluizione e cybersquatting, come ha confermato la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

L'avvocato di Rothschild, Rhett Millsaps, ha definito il risultato un "giorno terribile per gli artisti e il Primo Emendamento". I rappresentanti di Hermes non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il caso è stato seguito da vicino per il suo potenziale di chiarire come il diritto dei marchi si applicherà agli NFT, che sono token unici su reti blockchain spesso utilizzati per verificare la proprietà dell'arte digitale.

Le pregiate borse Birkin in pelle di Hermes vengono solitamente vendute a decine di migliaia di dollari l'una. L'azienda ha venduto Birkin per oltre un miliardo di dollari negli Stati Uniti, di cui oltre 100 milioni di dollari negli ultimi dieci anni, secondo un documento del tribunale.

L'anno scorso la casa di moda ha fatto causa a Rothschild per le sue MetaBirkins, 100 NFT associate a immagini che ritraggono le borse ricoperte di pelliccia colorata.

Nella sua causa, Hermes ha definito Rothschild uno "speculatore digitale" e gli NFT uno schema per "arricchirsi velocemente". Rothschild ha iniziato a offrire gli NFT alla fiera d'arte Art Basel di Miami nel dicembre 2021, e all'inizio del mese successivo ne erano stati scambiati oltre 1 milione di dollari.

La casa di lusso ha i suoi piani per gli NFT che Rothschild ha ostacolato, ha dichiarato in un documento del tribunale.

Rothschild, il cui nome legale è Sonny Estival, ha sostenuto che le opere sono una dichiarazione assurda sui beni di lusso e sono immuni dalla causa sulla base delle tutele del Primo Emendamento per l'arte.

Didascalia dell'immagine in alto: Una foto dei MetaBirkins dell'artista.

Fonte: edition.cnn.com