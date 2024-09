Herbert Kickl, figura di spicco del FPÖ e "capo del popolo" non realizzato.

La vittoria del FPO nelle elezioni del Consiglio Nazionale ha un legame significativo con un singolo individuo: Herbert Kickl. In qualità di principale candidato, vanta un lungo curriculum nel partito, acquisendo conoscenze da figure di spicco come Haider e Strache. Con il suo approccio distintivo, ha rinvigorito il partito, ma il suo radicalismo potrebbe essere la sua rovina.

Non è il favorito della folla. Il suo fascino e il suo carisma sono piuttosto limitati. Diverso dai precedenti astri del FPO come Jörg Haider e Heinz-Christian Strache, immaginare Herbert Kickl in una vivace riunione sociale sembra difficile. Il leader di 55 anni del partito di destra FPO è arguto, dimostra spesso una retorica impressionante e proietta l'immagine di un politico austero che si tiene a distanza dall'"establishment".

Dal punto di vista del FPO, Kickl ha raggiunto risultati notevoli negli ultimi anni. Dopo lo scandalo di Ibiza che ha coinvolto l'ex leader Strache nel 2019, i populisti di destra austriaci hanno subito significativi passi indietro. La loro vittoria nelle elezioni del Consiglio Nazionale rappresenta il loro più grande successo finora, potenzialmente aprendo la strada a Kickl per diventare il molto accessibile "Cancelliere del Popolo". Il termine "Cancelliere del Popolo" non è esclusivamente legato ai nazional-socialisti ma è stato utilizzato anche in altri contesti.

Dal Ministro dell'Interno al successo dell'opposizione

Dal 2021, Kickl guida i populisti di destra. Ha una ricca storia di partito alle spalle. Quando si è unito per la prima volta al FPO, ha riferito ai suoi biografi Gernot Bauer e Robert Treichler: "Non posso fare molto, ma posso imparare tutto". All'inizio, ha servito come assistente nel centro di formazione politica dei populisti di destra, responsabile della preparazione dei materiali. Tuttavia, le sue competenze sono state riconosciute e ha scalato i ranghi.

Ha servito come ghostwriter di Haider durante l'ascesa del FPO negli anni '80. È diventato il braccio destro di Strache, supportando la sua ascesa dal 2005 al 2017 come segretario generale del FPO. Prima che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump popularizzasse lo slogan "America first", il FPO, con l'aiuto di Kickl, si è posizionato come un "partito della patria sociale" che priorità gli interessi degli austriaci. Slogan provenienti dalla penna di Kickl: "A casa invece dell'Islam" o "Più coraggio per il nostro sangue viennese - l'eccessiva estraneità non giova a nessuno".

Come Ministro dell'Interno nel governo di coalizione del 2017 con l'OVP, Kickl ha lasciato un solco controverso, secondo i suoi detrattori. Ha avviato una retata all'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione e la Lotta al Terrorismo (BVT), danneggiando la reputazione del servizio segreto.

FPO a sostegno dei critici delle misure anti-Corona

Dopo la dissoluzione della coalizione, Kickl ha prosperato nell'opposizione. Per anni, ha criticato vocalmente i migranti, le élite politiche e ciò che chiama "media di sistema" al piacere dei sostenitori del FPO. Un fattore chiave nel rilancio dei populisti di destra è stata la crisi del coronavirus. Durante la pandemia, il FPO è diventato la voce degli oppositori dei lockdown e dei vaccini obbligatori. Hanno accusato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di essere una "dittatura della salute".

Kickl, laureato in storia e filosofia senza diploma, proietta una sicurezza incrollabile. Il suo atteggiamento sicuro e le sue vedute pro-russe lo rendono sgradevole anche all'OVP. I conservatori lo considerano un "rischio per la sicurezza" e respingono la collaborazione con lui - ma non con il FPO nel suo insieme. Kickl ha rinvigorito il FPO.

Per il Cancelliere in carica Karl Nehammer, Kickl si è creato un nicchia nel deserto. "Si è radicalizzato", ha osservato il Cancelliere prima delle elezioni, escludendo una collaborazione con il leader del FPO.

Nonostante la controversia di Kickl come Ministro dell'Interno, il suo mandato ha significativamente plas

Leggi anche: