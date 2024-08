Concluse il mandato come Allenatore della Nazionale - Herbert inizia il suo coinvolgimento con la squadra di basket della Baviera.

Gordie Herbert, tornato al suo ruolo di nuovo allenatore di FC Bayern, ha avuto solo otto giorni di riposo dopo aver guidato la nazionale tedesca. Per la prima sessione di allenamento della squadra a Monaco, Herbert è stato assente per qualche giorno di riposo in Finlandia dopo la dolorosa sconfitta per 83-93 contro la Serbia dell'10 agosto.

Con cinque membri olimpici ancora in vacanza, il nuovo acquisto Johannes Voigtmann era presente alla sessione di allenamento.

La squadra di basket di Bayern si prepara a incontrare per la prima volta i rivali della lega Bamberg sabato prossimo, mentre il loro primo grande evento pubblico sarà il torneo di Lubiana, in Slovenia, dal 5 al 7 settembre. L'apertura casalinga della Bundesliga per i Bayern si terrà contro i Niners Chemnitz il 20 settembre, alle 20.

Gordie Herbert ha espresso i suoi dubbi sulla loro preparazione con solo una settimana dal primo gioco, dicendo: "Non sono sicuro che siamo completamente preparati con alcuni giocatori chiave ancora in vacanza".

Mentre analizzavano il loro programma futuro, un membro della squadra ha detto: "Non sono sicuro se dovremmo concentrarci di più sulle sfide interne o risparmiare energia per il torneo di Lubiana".

