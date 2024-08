Herbert Grönemeyer diventa "sponsor" del suo club del cuore

Herbert Grönemeyer è onnipresente in ogni partita casalinga del VfL Bochum, ora il cantante adorna anche le maglie del club. Nella partite del VfL nella DFB-Pokal, è impegnato come sponsor delle maniche. Sulla maglia si può leggere l'iscrizione "HG 4630 Bochum".

Affare emotivo per il VfL Bochum: Herbert Grönemeyer diventa sponsor delle maniche del club "vonne Castroper" nella DFB-Pokal. La squadra esordirà per la prima volta con l'iscrizione "HG 4630 Bochum" sulla manica nella partita di domenica, come annunciato dal club di calcio. Si tratta di un riferimento al celebrato giubileo del doppio album di platino del musicista. L'album "4630 Bochum" di Grönemeyer è stato pubblicato nel 1984. Nella prima round della coppa, il club del Ruhr incontrerà il neo-promosso della seconda lega Jahn Regensburg (15:30 nel live ticker su ntv.de).

"È sempre stato un grande sogno per me correre in campo nello Ruhrstadion con la maglia del VfL", ha dichiarato Grönemeyer. Anche se questo non si è realizzato, è molto felice di essere almeno sulla maglia. Augura al club il massimo successo per la stagione della coppa e la Bundesliga. Grönemeyer è onnipresente nelle partite casalinghe. Dal leggendario inno della città "Bochum" è stato celebrato prima di ogni calcio d'inizio. A volte anche gli avversari si uniscono, ad esempio l'allenatore Steffen Baumgart.

"L'idea è nata intorno ai suoi spettacolari concerti nel nostro Vonovia Ruhrstadion", ha detto Tim Jost, direttore di Marketing e Vendite del VfL Bochum. Il club è molto orgoglioso di aver vinto uno dei più famosi artisti della Germania come partner della coppa. Con la maglia, il club vuole anche sostenere organizzazioni benefiche. Per ogni maglia limitata venduta, 10 euro andranno alla "Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel" e alla "Suppenküche Bochum e.V.". Inoltre, riceveranno l'importo incassato dall'asta delle maglie usate.

"Siamo molto contenti che la nostra squadra correrà in campo in questa stagione della coppa con l'iscrizione leggendaria HG 4630 Bochum e che possiamo anche fare qualcosa di buono attraverso questo", ha detto Jost.

