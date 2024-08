Henkel è ancora più ottimista dopo i buoni numeri

Molte aziende in Germania stanno lottando e a malapena riescono a mantenersi a galla. Tuttavia, ci sono anche imprese che prosperano. Tra queste c'è l'azienda tradizionale di Düsseldorf Henkel, che ha registrato ottimi risultati.

La società di beni di consumo Henkel guarda al futuro con ottimismo dopo aver rivisto al rialzo le sue prospettive per il 2024. "Siamo sulla strada giusta per una crescita redditizia", ha dichiarato il CEO di Henkel Carsten Knobel. "Questo si riflette anche nell'aggiustamento delle nostre ambizioni finanziarie a medio e lungo termine: siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi di vendita e di profitto nel medio termine", ha annunciato.

Gli obiettivi presentati all'inizio del 2022 includono una crescita delle vendite organiche del 3-4% per il gruppo, nonché una margine di profitto operativo adjusted (margine EBIT adjusted) di circa il 16%. Inoltre, Henkel si concentra sull miglioramento continuo del suo free cash flow.

Henkel aveva già presentato i risultati preliminari per il primo semestre in metà luglio e aveva leggermente rivisto al rialzo le sue previsioni per il 2024. Nel primo semestre, il produttore di Pritt e Persil ha registrato una crescita delle vendite organiche del 2,9%. Le vendite ammontavano a 10,8 miliardi di euro. Il profitto operativo adjusted (EBIT) è aumentato del 28,4% a 1,6 miliardi di euro. Il margine EBIT adjusted è aumentato significativamente al 14,9% (rispetto all'11,5% dell'anno precedente).

Per l'intero anno, la società di Düsseldorf si aspetta un margine di profitto operativo adjusted del 13,5-14,5%. Si prevede un aumento del 20,0-30,0% degli utili per azione preferita a tasso di cambio costante. Henkel si aspetta una crescita delle vendite organiche del 2,5-4,5%.

Knobel aveva unito gli affari dei cosmetici e dei detersivi per ridurre i costi e aumentare la crescita, una mossa che ora sta dando i suoi frutti. Il secondo pilastro della società DAX di Düsseldorf è l'attività degli adesivi.

Sebbene alcune aziende tedesche si trovino di fronte a sfide, Henkel, come altro esempio, sta avendo successo e sta rivisto al rialzo le sue previsioni per il 2024. Il forte rendimento di Henkel, noto per marchi come Pritt e Persil, è evidente nel suo margine EBIT adjusted in aumento e nella crescita delle vendite organiche.

