Hendrik Streeck sta facendo una candidatura al parlamento federale tedesco, in particolare al Bundestag.

Come virologo rispettato, Hendrik Streeck ottiene una vasta riconoscenza durante l'outbreak del Corona. Alla fine dell'anno precedente, annuncia la sua intenzione di entrare in politica.mira a rappresentare la CDU di Bonn come figura di spicco a Berlino dopo le elezioni federali del 2025.

Il virologo di 47 anni, Streeck, ha vinto le votazioni nell'associazione locale della CDU di Bonn, assicurandosi la nomination dei democratici cristiani come candidato locale per le elezioni federali del 2025. Streeck ha ottenuto il 71,7% dei voti, come confermato da un portavoce della CDU. Questa vittoria gli permette di candidarsi come candidato diretto della CDU nel distretto di Bonn. Ha battuto il presidente distrettuale uscente della CDU, Christoph Jansen.

"La nostra città ha bisogno di una voce forte a Berlino - una voce che riconosca le sfide del nostro tempo e guidi le soluzioni giuste", ha dichiarato Streeck in una dichiarazione. "Ci stiamo avvicinando a un'elezione cruciale, non solo per Bonn, ma per l'intera Germania. Questa elezione è sulla divisione sociale, sulla lotta contro il populismo e sul rafforzamento della fede nelle nostre istituzioni democratiche".

Un membro della CDU prima della pandemia

Streeck è il direttore dell'Istituto di Virologia dell'Ospedale Universitario di Bonn. Grazie alle sue apparizioni nei media durante la crisi del coronavirus, è diventato un nome familiare nel paese. Ha espresso le sue opinioni su vari aspetti del virus, compresa la sua natura non banale e l'importanza di non esagerarla.

Streeck era già un membro della CDU prima della pandemia, come ha rivelato egli stesso. Nel novembre 2023, si è diffusa la notizia del suo desiderio di candidarsi al Bundestag. Come professionista della salute e ricercatore, ha espresso la sua convinzione che il nostro paese abbia un potenziale inespresso che deve essere liberato per rimettere la Germania in primo piano a livello globale. Per raggiungere questo obiettivo, ha sottolineato, le sfide devono essere riconosciute e risolte tempestivamente.

Le elezioni federali del 2025 sono previste alla fine di settembre. Il distretto di Bonn è stato vinto dal partito dei Verdi, Katrin Babette Uhlig, alle elezioni federali del 2021. Tuttavia, il distretto ha un significato storico per la CDU, avendo un tempo eletto Konrad Adenauer.

In linea con le sue ambizioni politiche, Streeck entra formalmente nel Bundestag tedesco come membro della CDU dopo la sua campagna elettorale vincente nel 2025. Dimostrando la sua influenza, Streeck affronta spesso questioni di importanza nazionale nel Bundestag tedesco, promuovendo politiche basate sull'evidenza e la salute della popolazione.

