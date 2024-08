- Hellofresh vuole andare piu' per i pasti pronti.

HelloFresh, il produttore di kit per cucinare, sta spostando la sua attenzione verso i pasti pronti da mangiare a causa della diminuzione della domanda per i kit per cucinare. Secondo il CEO della società con sede a Berlino, Dominik Richter, in una lettera agli azionisti ottenuta dall'agenzia di notizie finanziarie dpa-AFX, il business "ProntoDaMangiare" (PDM) è previsto contribuire maggiormente alla crescita del profitto assoluto a lungo termine.

Il profitto operativo della società nel secondo trimestre è diminuito in modo significativo, ma non quanto temuto dagli esperti. Gli investitori hanno inizialmente reagito positivamente alla notizia sulla focalizzazione sui pasti pronti. "Data l'attrattiva economica per unità di cliente almeno altrettanto allettante dei kit per cucinare, ci aspettiamo che i margini della categoria di prodotti PDM raggiungano almeno il livello dei kit per cucinare", ha detto Richter.

Tuttavia, la società è più cauta riguardo alle prospettive del segmento dei kit per cucinare. Secondo un annuncio separato per il secondo trimestre, il mercato per questo gruppo di prodotti si sta "consolidando a una nuova dimensione". Nella lettera agli azionisti, il consiglio ha spiegato che intende ridurre i costi e aumentare l'automazione. Sono anche in corso revisioni degli investimenti pianificati.

HelloFresh continua a lottare con il rallentamento dei consumi e la domanda non sta recuperando come previsto dopo la fine della pandemia di COVID-19. Durante la pandemia, quando i ristoranti erano chiusi e le persone erano costrette a casa a causa delle restrizioni, il business dei kit per cucinare ha dato alla società un notevole impulso. Tuttavia, con la fine della pandemia, le persone hanno ricominciato a mangiare fuori e hanno voltato le spalle a HelloFresh.

Nonostante il calo della domanda per i kit per cucinare, il passaggio ai pasti pronti da mangiare è previsto aumentare la crescita dei profitti di HelloFresh a lungo termine. Gli investitori sono ottimisti sull'attrattiva economica dei pasti pronti, in quanto i margini sono previsti raggiungere, se non superare, quelli dei kit per cucinare.

