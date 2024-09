Helene Fischer rivela una notizia inaspettata.

"Salta, salta, salta, io lo faccio sempre..." Preparati a saltare al ritmo del "Fliegerlied" con Helene Fischer presto! Ma il ultimo progetto della regina dello Schlager, che ha recentemente annunciato, è rivolto a un pubblico più giovane, potenzialmente completamente nuovo: Fischer pubblicherà un album per bambini il 1° novembre.

La cantante 40enne ha condiviso questa notizia, tra le altre cose, in un video sulla sua pagina Instagram. "Ho preso il tempo per registrare un album di canzoni per bambini, come ho desiderato per molti anni", spiega nel video.

Le sue canzoni non sono solo per divertirsi, ma possono insegnare qualcosa. È "completamente entusiasta" che "la prima parte, il primo album, è stato registrato".

Ma questo non sarà l'unico album. Ci sono in progetto anche altre musiche e prodotti per bambini, come raccolte di ninne nanne, canzoni di apprendimento e movimento o un "libro sonoro". "Clicchi su qualcosa e fa rumori", spiega Fischer il concetto. "È un ottimo inizio per molte altre cose fantastiche che verranno", dice entusiasta, aggiungendo che apparirà anche come una versione più giovane e tridimensionale di se stessa in video animati, tuffandosi in un mondo magico con amici e animali.

"Un album per bambini, fatto da bambini"

Anche se è un album per bambini, "è inconfondibilmente un album di Helene Fischer", assicura la cantante. Il suo "suono distintivo" è ancora presente in queste canzoni. "È un album per bambini, fatto da bambini. Ti sentirai di nuovo un bambino. È fantastico", conclude Fischer, promettendo allo stesso tempo di non dimenticare i suoi fan adulti. Ha in programma di tornare sul palco con i suoi classici già nel 2026 con il suo tour negli stadi.

Fischer ha avuto molte opportunità di diventare un'esperta di canzoni per bambini negli ultimi anni. Si riferisce al fatto che è diventata madre di una figlia lei stessa tre anni fa. Suo marito e padre della sua bambina è l'acrobata Thomas Seitel, con cui è sposata da tre anni.

L'album per bambini in arrivo di Helene Fischer, pieno di canzoni educative, è sicuro di fornire intrattenimento divertente per i bambini. Questo nuovo progetto, pur essendo rivolto a un pubblico più giovane, mantiene lo stile musicale unico e distintivo di Fischer, rendendolo un "album per bambini, fatto da bambini".

