Helaba, in qualità di banca statale per Hessen-Thüringen, ha migliorato i suoi guadagni consolidati, superando il suo miglior risultato dell'anno precedente. Durante il primo semestre del 2024, il profitto ante imposte si attesta a un impressionante €413 milioni, con un aumento del 22,8% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La banca mantiene un atteggiamento ottimista riguardo al fatto di replicare il risultato annuale record di €722 milioni raggiunto nel 2023. Secondo il CEO Thomas Groß, la banca si trova in una posizione di forza grazie alla sua strategia improntata alla crescita e alla sua ampia diversificazione. Nei prossimi anni, si attende un risultato ante imposte duraturo che superi €750 milioni. Per raggiungere questo obiettivo, Helaba destinerà fondi a progetti di crescita e alla propria infrastruttura IT.

Nel 2023, Helaba ha registrato un utile netto di €466 milioni. Entro la fine del giugno 2024, la banca ha già registrato €298 milioni di guadagni (rispetto ai €241 milioni dell'anno precedente).

Come altre banche, Helaba, che supporta le Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nord Reno-Westfalia e Brandeburgo, ha beneficiato dei tassi di interesse persistenti. Il surplus degli interessi è aumentato del 11% a €0,9 miliardi nel primo semestre. Anche il business non interessato ha registrato miglioramenti, con gli investimenti immobiliari che hanno generato un miglior risultato di €131 milioni rispetto ai €86 milioni dello stesso periodo. Il surplus delle commissioni è leggermente aumentato da €259 milioni a €272 milioni.

