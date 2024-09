Heino desidera una figura di Trump in stile tedesco.

Un po' di tempo fa, Heino ha espresso il suo scarso interesse per la politica. Tuttavia, ora esprime delle opinioni specifiche su chi preferirebbe nella posizione di leader tedesco. Come riportato da "Bild", Heino sembra ammirare l'affermazione di sé e la disinvoltura nei confronti della critica del ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "La Germania ha bisogno di un Donald Trump che porti il cambiamento senza preoccuparsi dei critici", ha dichiarato il giornale citando Heino. "Qualcuno che possa esprimersi con forza e allo stesso tempo rimanere saldamente ancorato al benessere della nazione".

I articoli suggeriscono che Trump sta cercando un secondo mandato come candidato repubblicano alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti dell'8 novembre. Heino sembra credere che ci siano molte persone che condividono le sue opinioni ma che sono riluttanti a esprimerle per timore di essere derisi socialmente. "Ho 85 anni e non mi preoccupo di queste critiche. Non vorrei che il nostro fantastico paese affondasse".

In riferimento al dibattito sull'immigrazione, Heino ha espresso la sua posizione, come riportato da "Bild", che l'aumento della paura del crimine nelle strade tedesche giustifica misure più severe contro i migranti criminali. "È ora di prendere decisioni drastiche contro i migranti criminali", ha dichiarato Heino. "Per me, questo significa espulsioni di massa. Chiunque causi problemi nel nostro paese dovrebbe andarsene".

Nel corso della sua carriera, Heino è stato coinvolto in controversie, come l'aver registrato tutti e tre i versi dell'inno nazionale tedesco su richiesta del allora Ministro Presidente di Baden-Württemberg Hans Filbinger della CDU negli anni '70. Heino si è difeso sostenendo che era per scopi educativi. C'è stata anche critica per aver suonato in Sud Africa durante il embargo delle Nazioni Unite all'epoca dell'apartheid degli anni '80.

Nel 2021, Heino ha attirato le critiche quando la sua "serata canora tedesca" è stata criticata come "morbida" nella sua città natale di Düsseldorf. Dopo una discussione con il sindaco, Heino ha ottenuto il permesso di procedere con la sua promozione dei concerti come previsto.

Durante un'intervista del 2019 con la rivista austriaca "Profil", Heino ha ammesso di non considerarsi una persona politica. Tuttavia, ha espresso la sua opposizione al razzismo e all'AfD, sostenendo che tali leader di destra non avevano posto nella società.

