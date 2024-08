- "Heil Hitler" gridato a una festa - la polizia indaga

La polizia di Brema sta indagando dopo che grida di "Heil Hitler" sono state udite in un festival di musica Schlager all'aperto. Gli agenti hanno emesso quattro ordini di espulsione e hanno sporto denuncia contro di loro, ha confermato una portavoce della polizia. L'evento, che ha attirato fino a 7.500 partecipanti, ha anche visto "crimini tipici dell'evento" come aggressioni, insulti, cadute legate all'alcol e quattro incidenti di molestie sessuali. Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver apparentemente toccato in modo inappropriato una giovane donna, come dichiarato in un comunicato stampa della polizia.

Le indagini sugli eventi preoccupanti del festival hanno rivelato prove di ideologie estreme, con grida di "Heil Hitler" che rappresentano un chiaro segno di estremismo. Di conseguenza, le autorità hanno sottolineato l'importanza di promuovere la tolleranza e contrastare tale comportamento estremista.

