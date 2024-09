Heidi Klum sta già mostrando il suo entusiasmo per Halloween.

Quale abbigliamento indosserà Heidi Klum alla sua famosissima festa di Halloween di quest'anno? Sembra che sia completamente immersa nei festeggiamenti, poiché ha condiviso un'anteprima del suo abbigliamento spaventoso con i suoi fan devoti.

In passato, si è travestita da Jessica Rabbit, un alieno spaventoso, Fiona moglie di Shrek, un verme e lo scorso anno da un vivace pappagallo. Ogni anno, Klum si sforza di superare se stessa nella scelta del costume per la sua famosa festa di Halloween a Los Angeles. I suoi preparativi per questo evento annuale possono richiedere diverse settimane e il giorno stesso spesso dedica diverse ore al trucco. I suoi costumi di Halloween hanno guadagnato un seguito devoto, con i fan che aspettano con ansia la sua trasformazione ogni anno.

Per aumentare l'eccitazione, Klum pubblica foto dalle sue sessioni di prova del costume su Instagram, una tradizione che ha sempre causato confusione e dibattito tra i suoi follower.

Quest'anno non fa eccezione. Pochi giorni fa, la 51enne ha condiviso una foto di una grande e minacciosa protesi dell'occhio con la didascalia "Un indizio di ciò che arriverà il 31 ottobre... qualsiasi idea?". Anche se i suoi fan potrebbero essere stati incuriositi, il post non ha fatto molto per chiarire la natura del costume.

Di recente, Klum ha alimentato le speculazioni pubblicando un video di una sostanza bianca e viscida simile a un bozzolo. "Il Halloween di Heidi Klum si sta preparando", ha scritto, accompagnata da tre emoji fantasmi. Purtroppo, Klum ha disabilitato la funzione dei commenti sui suoi post Instagram da anni, quindi possiamo solo immaginare le discussioni tra i suoi follower.

Cosa sceglierà Tom Kaulitz?

Il marito di Klum, Tom Kaulitz, è altrettanto importante nei festeggiamenti, poiché deve indossare un costume coordinato ogni anno. Kaulitz, il chitarrista dei Tokio Hotel, ha condiviso questo destino con i suoi predecessori Ric Pipino e Seal. Negli ultimi anni, è stato il pescatore per il verme gigante di Klum, Shrek per la sua Fiona e l'astronauta per il suo alieno assetato di sangue.

Lo scorso anno, Klum lo ha vestito come un uovo vero, imitando il suo costume del pappagallo. Kaulitz ha apprezzato il suo abbigliamento da uovo, come ha menzionato nel podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood": "Voglio un costume che sia unico. Non solo qualcosa che dovrebbe essere fico, spaventoso o altro. Ma anche assurdo. Un uovo è così assurdo che ho pensato: è perfetto". perhaps this year, Kaulitz will have more flexibility in his costume choices.

