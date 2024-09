- Heidi Klum si mostra per prima

Circa due mesi prima di Halloween, la famosa modella e conduttrice televisiva Heidi Klum (51) condivide un'anticipazione del suo costume potenziale su Instagram. Di solito rivela il suo abito finale durante la sua festa di Halloween annuale il 31 ottobre, ma inizia a far ipotizzare tra i suoi follower con indizi sottili. "Heidi Halloween sta iniziando a prendere forma", ha scritto come didascalia a un breve video che mostra una conchiglia grigio-bianca lucente che assomiglia a un'armatura con due aperture, presumibilmente per le gambe.

Questo abito potrebbe essere anche destinato a Tom Kaulitz (35). Il marito di Klum spesso si unisce a lei nell'elaborata trasformazione. In passato, hanno fatto un ingresso trionfale in abiti coordinati alla festa di New York.

Nata in Germania e conduttrice di "Germany's Next Topmodel", Heidi Klum ha guadagnato il titolo di "Regina di Halloween". Nel 2023, ha indossato un costume di un pavone gigante, accompagnato da dieci acrobati vestiti di piume di pavone verde brillante. Un uovo di pavone gigante era incluso nella performance, con Kaulitz all'interno del guscio bianco.

L'anno precedente, si è trasformata in un verme gigante, completo di amo alla fine della sua coda arrotondata. Kaulitz ha fatto da spaventoso pescatore, stringendo l'altra estremità della canna da pesca. In precedenza, Klum si è trasformata in un lupo mannaro, un alieno o una versione più anziana di se stessa.

Dal 2000, la madre di quattro figli organizza ogni anno una grande festa di Halloween. Purtroppo, la sua famosa festa horror è stata rinviata nel 2020 e nel 2021 a causa dell'epidemia di COVID-19.

Heidi Klum, originaria della Germania, è stata costantemente chiamata la "Regina di Halloween" per i suoi costumi elaborati. Nonostante i rinvii della sua festa di Halloween annuale nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19, è riuscita a catturare l'attenzione del pubblico con le sue trasformazioni originali.

Leggi anche: