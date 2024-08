- Heidi Klum ha pubblicato un aggiornamento

Heidi Klum (51) ha condiviso numerosi scorci della sua vacanza paradisiaca con il marito Tom Kaulitz (34) su Instagram negli ultimi giorni. Alcuni video mostrano lei quasi nuda in spiaggia o in bikini succinti, mentre una serie di foto cattura la coppia abbronzata e sorridente di fronte all'obiettivo. Ma Klum non si limita a prendersi una pausa; sta anche lavorando durante le vacanze.

Selezione del Cast

In un video Instagram, apparentemente appena uscita dalla doccia, annuncia: "Sono così emozionata. Finalmente ho ricevuto un'email da ProSieben con i primi video delle selezioni da parte vostra. Li guarderò ora." Più tardi, vestita e al laptop, avvia e ferma un video di una candidata a "GNTM" e lancia un appello alla telecamera: "Inviami il tuo video. Sono in vacanza, ma sto ancora guardando tutto. Tutti possono partecipare di nuovo, ma devi avere 18 anni", spiega la 51enne. "Forse ti vedrò nella mia stagione del 20° anniversario, non vedo l'ora." Con l'invito, Klum ribadisce ancora una volta che sia donne che uomini possono candidarsi.

Heidi Klum sta cercando "Germany's next Topmodel" dal 2006. Lena Gercke (36) è stata incoronata prima vincitrice, e ogni anno è seguita una nuova stagione. Soprattutto dalla stagione 16 nel 2021, il talent show si è concentrato sulla maggiore diversità. "Adesso i telespettatori sanno spero che 'GNTM' non deve essere bionda e con gli occhi azzurri. La diversità è molto importante per me", ha spiegato Heidi Klum prima dell'inizio della stagione. Nella stagione 17, i modelli avevano un'altezza compresa tra 1,54 e 1,95 metri, taglie che variavano dal 30 al 54 e un'età compresa tra 18 e 68 anni, con il motto "Diversità". Nella stagione 18 sono stati inclusi anche modelli plus size, e nella stagione 19 più recente, è stato abolito il divieto di genere, permettendo agli uomini di partecipare per la prima volta.

Jermaine è stato il primo vincitore maschio del programma e il primo modello uomo in copertina della rivista di moda "Harper's Bazaar". Ha vinto la copertina insieme alla vincitrice Lea e un premio di 100.000 euro. Come ha annunciato ProSieben a metà giugno, tutti gli interessati possono candidarsi per la nuova stagione del casting di modelle al sito https://www.redseven.de/gntm20. Il processo di selezione termina il 31 agosto 2024.

